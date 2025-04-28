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Признание Крыма частью России поставит под угрозу мировой порядок: лидеры Литвы

© LETA 28 апреля, 2025 12:48

Мир

В связи с тем, что Соединенные Штаты Америки оказывают давление на Украину, требуя признать Крым частью России в ходе мирных переговоров, глава Сейма Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что видит угрозу международному порядку.

«Тот мировой порядок, который сложился после Второй мировой войны, установивший принцип нерушимости границ, создает прецедент, что он будет нарушен. Затем в Европе можно будет предъявлять самые разные территориальные претензии», — заявил спикер парламента журналистам в минувшую субботу.

«Наверное, нет ни одной страны, у которой в прошлом не было бы конфликта из-за территорий со своим соседом», — добавил он.

Сквернялис подчеркнул, что хуже всего было бы, если бы такой прецедент «был подтвержден аргументом силы».

«Я захватил его, и международное сообщество это признает. Так не может быть, это на самом очень опасный момент, который может привести ко многим региональным конфликтам», — сказал глава парламента.

США, выступающие посредником между Россией и Украиной, в которую она вторглась, не раскрывают всех деталей своего плана, но в обмен на мир предлагают остановить вторжение в Украину на нынешней линии фронта и согласиться с тем, что Крымский полуостров, аннексированный в 2014 году, останется за Россией.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что этот полуостров является собственностью украинского народа.

Признание аннексированного Крыма российской территорией станет бомбой замедленного действия, которая будет взрываться без остановки, считает и литовский президент Гитанас Науседа.

«Если мы сделаем то, что предлагается сделать, и признаем Крым за Россией де-юре, то это будет бомба замедленного действия, которая будет взрываться и взрываться все время», — сказал литовский лидер журналистам в Риме в пятницу.

«Поэтому красные линии в этом месте существуют для того, чтобы их не пересекали», — сказал Науседа.

Он сказал это после того, как президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за отказ признать Крым, аннексированный Россией в 2014 году, российской территорией.

Как пишет BNS, атаки в Киеве еще больше поставили под сомнение и без того напряженные усилия США по принуждению России и Украины к соглашению о прекращении огня. В минувший четверг россияне нанесли ракетный удар по Киеву, в результате чего погибли 12 человек.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, целью атаки на столицу страны было оказать давление на США. Он также заверил, что Украина не изменит своей позиции по Крыму.

«Так разве они не имеют права сказать свое очень важное слово, что они думают об этих предложениях? И они это сказали, я это слышал от президента Владимира Зеленского и прекрасно его понимаю. Я понимаю, что только такая позиция будет понятна народу Украины, а в конечном итоге и всем здоровым силам мира», — заявил Науседа.

По его словам, в отношении Крыма в первую очередь важна позиция Украины как страны, наиболее пострадавшей от войны.

«Потому что это страна, которая понесла самые страшные потери, где пострадало много невинных людей, людей, которые не участвовали в боевых действиях, была разрушена инфраструктура, разрушена экономика», — отметил литовский лидер.

Трамп оказывает давление на Украину и Россию, чтобы они согласились на прекращение огня. Предполагается, что его предложения включают территориальные уступки, в том числе признание США  контроля России над Крымом.

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