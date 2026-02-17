Прижизненный договор как средство помощи близким Реклама Редакция PRESS 17 февраля, 2026 11:54 Реклама

Жизнь человека не продолжается вечно. Каждый из нас, пройдя достойный жизненный путь, задумывается от том, как будут проходить его похороны.

Будет ли все достойно, прилично и в хорошем месте либо непонятно где и как. Для того чтобы успокоить свою душу и унять сомнения, лучше все увидеть и решить заранее, тем самым избежать лишних сомнений и снять стресс со своих родных. Заранее оформленные документы и договоренности помогают избежать сложностей для близких. Закрепить волю человека при жизни и выполнить ее после его ухода - одно из наиболее важных дел. Это позволяет избежать конфликтов и укрепить целостность всей семьи.

Центр похоронных и кремационных услуг ATVADAS предлагает для этого оптимальное решение, позволяющее заранее спланировать похороны и благоустройство места захоронения, тем самым сняв с семьи эмоциональные и финансовые нагрузки.

ЧТО ТАКОЕ ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?

Прижизненный договор – это документ, который определяет порядок организации похорон, утверждающий волю покойного при его жизни. Его отсутствие может привести к спорам между родственниками. Кроме того, заранее оформленный прижизненный договор на ритуальные услуги позволяет:

учесть все пожелания по поводу церемонии прощания;

выбрать место для захоронения или кремации;

зафиксировать специфические детали организации похорон;

избежать неожиданных финансовых затрат для родных и близких.

ПОЧЕМУ ИМЕННО С ЦЕНТРОМ ATVADAS?

Для того чтобы качественно организовать достойные похороны, вам необходимо иметь собственную инфраструктуру: отапливаемые прощальные залы, помещения для поминок, бюро для приема клиентов, территорию с автостоянкой и многое другое. Это возможно реализовать только в специально спроектированном и построенном для этого месте, а не в каких-либо по случаю снятых на время помещениях. Поэтому любой человек, заключающий с нами договор, может сразу понять, где и как все будет происходить, увидеть место прощания, обсудить личные детали и предпочтения, почувствовать мир и спокойствие в душе.

Договор включает:

фиксированную стоимость услуг, исключающую рост цен;

возможность выбора всех ритуальных принадлежностей;

гарантию исполнения всех пожеланий;

освобождение родных от организационных хлопот.

Заключение данного договора требует от человека определенного мужества.

В нашем обществе не слишком принято говорить об уходе в другой мир, но люди, которые проходят через обсуждение столь персональных деталей при его подписании, как правило, обретают мужество и внутреннее спокойствие. Ведь известно, кто нашел в себе силы оценить свой жизненный путь и подготовиться к его окончанию, обретает истинную мудрость.

Центр похоронных и кремационных услуг ATVADAS - это гарантия качества, проверенная временем. Позаботьтесь о будущем заранее, доверившись профессионалам.

ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ НАШЕЙ РАБОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ.

Центр Atvadas расположен по адресу: Рига, ул. Тераудлиетувас, 3.

Телефоны: +371 8388, 20692069 (круглосуточно.)

Больше информации на сайте: www.atvadas.lv.

Как добраться:

Автобусы: № 9, 48 (остановка «Ул. Тераудлиетувес»)

Трамвай: № 11 (остановка

«Братское кладбище»)

Консультации и заказы

(памятники):

+371 8388, 29220015

Круглосуточные телефоны

(похороны):

+371 8388, 20692069

Официальные сайты:

www.monumenti.lv—

продажа и установка

памятников

www.atvadas.lv —

помощь в трудную минуту