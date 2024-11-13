Приоритет будущей главы дипломатии ЕС Каи Каллас — победа Украины

"Приоритетом для всех нас" назвала победу Украины в ее оборонительной войне против России будущая глава внешнеполитической службы Европейского Союза Кая Каллас из Эстонии. Именно Каллас будет в ближайшие пять лет определять международный курс ЕС, если ее кандидатуру утвердит Европарламент.

В его брюссельской штаб-квартире во вторник, 12 ноября, состоялись специальные слушания, на которых члены профильных комитетов опрашивали Каю Каллас, давно известную своей жесткой линией в отношении Москвы и активной поддержкой Киева в отражении российской агрессии.

Ожидается, что депутаты утвердят экс-премьера Эстонии в новой должности: спорной кандидатуру Каи Каллас не считают, тем более что ее уже одобрил Евросовет. Однако Каллас все же пришлось убеждать Европарламент в своей разносторонности, а также ответить на ряд каверзных вопросов - или же умело, как подобает дипломату, уклониться от прямых ответов.

Приветствуя парламентариев, улыбающаяся Каллас напомнила, как сама заседала в этом зале с 2014 по 2018 годы, задавая вопросы будущим членам Еврокомиссии и даже не представляя себе, что окажется под перекрестным огнем по другую сторону этого процесса. Наблюдатели, следящие за процедурой слушаний не первую пятилетку, говорят, что этот риторический прием - вполне распространенный.

Уникальность ситуации Каллас заключалась в том, что ей пришлось упредить критиков, готовившихся с низкого старта атаковать ее за зацикленность на России. В первые же минуты своей речи эстонка упомянула также Китай, Северную Корею и Иран как опасных игроков, стремящихся изменить международный порядок, основанный на правилах, а следующим за Украиной внешнеполитическим приоритетом назвала урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Война России в Украине

По словам Каи Каллас, она как уроженка Эстонии, познавшей на себе советскую власть, больше всего ценит свободу и безопасность, а империалистические намерения России для нее были очевидны изначально. "Война в Европе, а также растущая нестабильность во всем мире - это главные вызовы для европейской внешней политики. Моя цель - работать на благо европейского единства, защищать европейские интересы", - отметила она.

Говоря о победе Украины как общем приоритете для ЕС, Каллас указала, что достичь этой цели можно, лишь оказывая Украине всю необходимую ей военную и гуманитарную помощь. "Война закончится, когда Россия поймет, что совершила ошибку и не способна победить", - сказала Каллас, приведя в качестве аналогии вывод советских войск из Афганистана. По ее словам, Европа в итоге заплатит более высокую цену, если не сможет сейчас консолидировать свои усилия для поддержки Украины.

На вопрос о замороженных российских активах Каллас ответила, что они должны быть использованы для восстановления Украины, но употреблять определение "конфискация" не стала. "Мы признаем, что у России есть к нам законные претензии, потому что у нас находятся ее активы. Но и у Украины есть законные претензии к России, - указала политик. - Россия разрушает Украину и должна за это заплатить". При этом она усомнилась в том, что после восстановления Украины от этих активов что-то останется.

Будущей верховной дипломату ЕС пришлось отразить атаку евродепутата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Александра Зелля (Alexander Sell), заявившего, что Евросоюз преследует цели президента Украины Владимира Зеленского, а не защищает собственные интересы. Зелль также припомнил Каллас скандальную историю о том, что кампания ее мужа не прекратила торговать с Россией сразу после полномасштабного вторжения. "Эти утверждения абсолютно неверны, они были тщательно расследованы в эстонских СМИ, и все, кто хочет узнать факты, могут это сделать", - парировала Каллас. В ответ она обвинила Зелля в распространении пропагандистских клише Кремля о "благополучии" российской экономики.

В вопросе вступления Украины и Молдовы в Евросоюз Кая Каллас придерживается того же мнения, что и уходящая Еврокомиссия: Евросоюзу "очень нужны истории успеха через пять лет". Она разделяет взгляд нынешнего верховного представителя Евросоюза по внешней политике Жозепа Борреля на то, что в условиях российской агрессии в Украине и гибридной угрозы в Европе расширение ЕС - это стратегический выбор и, более того, "геостратегическая инвестиция" в интересах самого Евросоюза.

Отношения с США

Экс-премьера Эстонии ждет на новом, дипломатическом посту сложнейшая задача: найти общий язык с избранным президентом США Дональдом Трампом. На слушаниях она заявила, что Вашингтон остается главным союзником Брюсселя, и призвала не строить предположений о будущих действиях Трампа в отношении Украины: по ее мнению, никто не знает, что будет делать Трамп, и Евросоюзу необходимо получить информацию непосредственно от его команды.

"Если обратиться к истории, то изоляционизм никогда не приносил Америке пользы", - заявила Каллас. Она также добавила, что если Вашингтон беспокоят возможные действия Пекина, то в первую очередь ему следует беспокоиться о том, "как мы реагируем на агрессивную войну России в Украине", и пообещала поговорить об этом с администрацией будущего президента США. Политик назвала Китай конкурентом и системным соперником, подчеркнув, что он должен заплатить более высокую цену за содействие РФ в войне: "Без поддержки со стороны Китая Россия не смогла бы продолжать войну с прежней силой".

Каллас также сокрушалась хроническим недовложениям Евросоюза в оборону и пообещала через 100 дней подготовить новый свод стандартов ЕС в этой сфере вместе с будущим еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом.

Осторожные ответы

Кандидату пришлось выслушать критические вопросы о ее позиции по отношению к конфликту на Ближнем Востоке, на которые она отвечала осторожно. Она уклонилась от ответа на вопрос о способах снять ограничения на использование оружия в Украине, сказав лишь, что эта ситуация - урок для ЕС: чтобы не оказаться в подобном положении, нужно производить собственные вооружения. К критике Венгрии, председательствующей в Совете ЕС, она тоже не присоединилась, ограничившись общими рассуждениями о сложности принятия единогласных решений в ЕС.