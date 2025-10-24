Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Принять мигрантов или откупиться? Европа ставит Латвию перед тяжелым выбором (1)

Редакция PRESS 24 октября, 2025 15:42

Важно 1 комментариев

Июнь следующего года уже не за горами: к тому времени, возможно, придётся внедрить требования Пакта ЕС о миграции и убежище. Согласно установленному в Пакте принципу солидарности, странам-членам придётся выбрать — принять определённое количество мигрантов или заплатить за отказ это сделать, пишет издание "Неаткарига".

Миграция быстрее всего разрушает малые государства. А Латвия — не великая держава. Например, Ирландия когда-то была безопасной страной, но «благодаря» некомпетентности правительства за несколько лет превратилась в пристанище мигрантов. Так что вопрос остаётся открытым: что сделает Латвия?

Вопросы по этой теме были заданы Раймондсу Бергманису (AS) — председателю парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, а также депутату Европарламента Робертсу Зиле и прокуратуре Латвии.

Мигрантов будем финансировать мы, налогоплательщики

Ранее сообщалось, что нелегальные мигранты, попадая в Латвию, считаются не нарушителями закона, а пострадавшими. Их размещают в центрах Управления по делам гражданства и миграции — «Муцениеки» и «Лиепна». Несколько лет назад омбудсмен выступил с предложением повысить мигрантам дневное пособие с трёх до пяти евро. Это потребовало бы около 316 000 евро, но эти расходы в госбюджет включены не были.

Известно и то, что число мигрантов в этих двух центрах увеличилось: в прошлом году там находились 732 человека, а в этом — уже 895. Ожидается дальнейший рост.

Уже в июне Латвии, возможно, придётся соблюдать условия Пакта о миграции и убежище, утверждённого Европейским советом. Однако в Латвии поправки к Закону об иммиграции пока обсуждаются лишь в рабочих группах.

Новые требования ЕС предусматривают введение процедуры проверки (скрининга): пограничникам придётся устанавливать личность мигрантов, заносить их данные в информационные системы, а на время проверки обеспечивать проживание, питание и медицинское обследование. Мигрантам также должна предоставляться бесплатная юридическая помощь — бесплатная для них, но оплачиваемая нами, налогоплательщиками.

Есть и отдельный раздел — так называемый механизм солидарности, вокруг которого ведутся самые острые политические споры. Этот механизм означает, что все государства-члены обязаны помогать тем странам, которые испытывают наибольшее миграционное давление: либо принять определённое число мигрантов, либо заплатить 20 000 евро за каждого непринятого, либо предоставить техническую помощь в эквивалентном объёме.

Когда станут известны решения Еврокомиссии — тогда и будем действовать

Раймондс Бергманис: «Мы как раз рассматривали бюджет Министерства внутренних дел, и министр дал разъяснения по требованиям Пакта ЕС о миграции и убежище. Пока ничего конкретного не принято. Есть альтернативы — участие в решении миграционных вопросов другими способами. Поэтому ждём конкретных решений Еврокомиссии. Когда они будут известны, тогда и будем действовать».

Бергманис считает, что миграция стала более актуальной проблемой, чем прежде, потому что риски миграции раньше не осознавались в полной мере — в том числе и в Латвии. Однако сейчас в Сейме есть и другие приоритетные вопросы, например, бюджет.

«Мы спрашивали у МВД, будут ли нужны изменения в Законе о миграции. Министр ответил, что возможен и третий вариант участия в решении миграционных вопросов. Что именно он включает, мы не уточняли», — добавил Бергманис.

Он также отметил, что долгое время Министерство внутренних дел не усиливалось, но прошлогоднее решение увеличить финансирование дало положительный результат:

«Обычно в Полицейский колледж принимают около 90 человек, а в этом году — 200», — сказал Бергманис. Растёт и число пожарных.

По его словам, средства, выделенные на укрепление границы, также дали положительный эффект.

Станет ли незаконное пересечение границы законным?

Это всё хорошо, но существует 284-я статья Уголовного закона, в которой сказано: «За умышленное незаконное пересечение государственной внешней границы — лишение свободы на короткий срок, надзор пробации, общественные работы или денежный штраф».

Прокуратуре был задан вопрос:

«К июню следующего года нужно внедрить требования Пакта ЕС о миграции и убежище, где принцип солидарности предусматривает, что странам-членам нужно либо принять мигрантов, либо заплатить. Будет ли прокуратура после внедрения Пакта считать, что нелегальные мигранты находятся под защитой закона и не являются нарушителями, которых следует арестовывать?»

Ответ был таким:

«Прокуратура Латвийской Республики — независимый институт судебной власти, самостоятельно осуществляющий надзор за соблюдением законности в рамках своей компетенции. Задача прокуратуры — реагировать на нарушения закона и обеспечивать их рассмотрение в установленном порядке. Прокуратура не обладает законодательными полномочиями, поэтому в настоящее время никаких изменений в регулировании нет», - сообщает специалист по связям с общественностью отдела коммуникаций прокуратуры Лаура Крастиня.

Тем не менее, остаётся неясным, будет ли прокуратура реагировать на нарушения, которые явно подпадают под статью о незаконном пересечении границы.

Роберт Зиле: голосования по Пакту ещё не было

Роберт Зиле подчёркивает, что по вышеупомянутым требованиям Пакта ЕС о миграции и убежище ещё не проводилось голосование. Европейский совет и правительства стран всё ещё обсуждают эти положения.

Он также напоминает, что от миграции больше всего пострадали Швеция, Финляндия и страны Балтии.

«Даже наша премьер-министр Силиня начала об этом говорить», — отмечает Зиле.

Премьер-министр Эвика Силиня заявила: «Пришло время для более строгой и ответственной миграционной политики во всей Европе».

В сети она подчеркнула, что граждане Латвии и других стран ЕС должны быть защищены в первую очередь, а их безопасность не может быть поставлена под угрозу из-за незаконной миграции.

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Лидер группы "Dzeltenie pastnieki" Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию "Privātā Dzīve" музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

