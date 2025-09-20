Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Приложение сбивает с толку!» Водитель считает незаслуженным полученный штраф

tv3.lv 20 сентября, 2025 13:13

Важно 0 комментариев

LETA

В редакцию программы "Без табу" обратился рижанин Рудольф. В конце августа он побывал в филиале Дирекции безопасности дорожного движения на ул. Баускас - нужно было оформить новое водительское удостоверение. 

После оформления довольный водитель вернулся к своей машине и обнаружил "горчичник" на лобовом стекле.

Оказалось, что он нарвался на штраф за неоплаченную (якобы) парковку. Рудольф, однако, подчёркивает, что платил за неё, использовав приложение для смартфона.

После того, как ему "прилетел" штраф, Рудольф решил повнимательнее изучить это приложение. Его заинтересовало, откуда в мобильной аппликации CityParkApp бренд Europark - другого предприятия по эксплуатации и обслуживанию автостоянок, хорошо известного в Латвии.

Рудольф связался с Cityparks, но штраф в размере 35 евро отменён не был, так как деньги были перечислены на счёт другой компании. Водитель уверен, что приложение дезинформирует и сбивает с толку пользователей.

Комментарии (0)
Передано в суд уголовное дело Лато Лапсы; в чём его обвиняют?

Важно 15:12

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому Лато Лапса обвиняется в клевете.

Почему Трамп толкает Индию к сближению с Россией и Китаем. Дело не только в российской нефти

Мир 13:59

США 20 лет выстраивали отношения с Индией, чтобы выманить крупнейшую в мире демократию из орбиты России. Дональд Трамп за последние пару месяцев перечеркнул эти усилия. Отношения ведущей мировой державы с самой населенной страной планеты стремительно портятся, что подталкивает Индию к сближению с главными соперниками США — Россией и Китаем.

Зивтиньш: в школах не учат, а мучают

Важно 13:47

"У нас всё это навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо сидеть в школе 12 лет", - сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs депутат Сейма и бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш.

Министр обороны Литвы призывает НАТО сбивать российские самолёты-нарушители

Важно 13:18

Странам НАТО следует «быть серьезными» в отношении российских воздушных провокаций, заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, намекнув, что военные объекты РФ, залетающие на территорию стран альянса, следует сбивать.

За русский язык — доплатите: политики не устают работать на раскол общества

Важно 12:52

«В Латвии планируют ввести новую норму: книги, газеты и онлайн-издания на латышском языке и языках стран ЕС/ОЭСР будут облагаться сниженной ставкой PVN - 5%. Все остальные издания, в первую очередь на русском языке, - по стандартной ставке 21%, - пишет на своей странице ФБ политик, экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин. 

ЕС нацелился на российский СПГ, банки, криптовалюту и «теневой флот»

Мир 12:52

19-й пакет санкций ЕС, охватывающий энергетику и финансовые услуги, одобрен Брюсселем на фоне сильного давления Дональда Трампа, призывающего союзников полностью прекратить закупки российской нефти.

