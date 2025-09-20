«Приложение сбивает с толку!» Водитель считает незаслуженным полученный штраф

После оформления довольный водитель вернулся к своей машине и обнаружил "горчичник" на лобовом стекле.

Оказалось, что он нарвался на штраф за неоплаченную (якобы) парковку. Рудольф, однако, подчёркивает, что платил за неё, использовав приложение для смартфона.

После того, как ему "прилетел" штраф, Рудольф решил повнимательнее изучить это приложение. Его заинтересовало, откуда в мобильной аппликации CityParkApp бренд Europark - другого предприятия по эксплуатации и обслуживанию автостоянок, хорошо известного в Латвии.

Рудольф связался с Cityparks, но штраф в размере 35 евро отменён не был, так как деньги были перечислены на счёт другой компании. Водитель уверен, что приложение дезинформирует и сбивает с толку пользователей.