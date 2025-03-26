Прикидывались медработниками: в Латгалии арестованы двое парней

18 марта сотрудники следственного отдела Южнолатгальского отделения полиции получили информацию о том, что в Аугшдаугавском крае и Даугавпилсе у трех человек были похищены 10 400 евро. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники правоохранительных органов установили личность причастного к преступлению и в тот же день задержали молодого человека 2006 года рождения, который выступал в данной схеме в качестве «денежного мула».

Злоупотребляя доверием потерпевших, мошенники выдавали себя за адвокатов и утверждали, что их родственники пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Позже к ним подошел молодой человек и забрал деньги.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 177 части второй Уголовного кодекса, а именно по факту мошенничества, если оно совершено в значительном размере или группой лиц по предварительному сговору. Это наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, краткосрочным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.

Между тем, 20 марта в рамках уже возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека 2007 года рождения, который также выступал в роли «перекупщика» при совершении преступления. Мошенники выдавали себя за медицинских работников и сообщали жертвам, что их родственник пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Мужчина передал денежному мулу 3000 евро.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что молодой человек 2007 года рождения также причастен к другому случаю мошенничества в Даугавпилсе, когда он обманом выманил у потерпевшей 5000 евро. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 177 части первой Уголовного кодекса, а именно по факту завладения чужим имуществом или правами на такое имущество путем злоупотребления доверием или мошенничества. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет, краткосрочным арестом, пробационным надзором, общественными работами или штрафом.

Полиция предупреждает жителей не передавать наличные деньги или банковские карты незнакомцам, а также не раскрывать данные доступа к банковским счетам по просьбе неизвестных лиц. Представители правоохранительных органов заявляют, что подобные телефонные звонки следует немедленно пресекать.

Полиция также призывает молодежь не участвовать в мошенничестве, даже если это кажется возможностью легко заработать деньги. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что независимо от обстоятельств и причин, по которым лица оказались вовлечены в преступные схемы, важно осознавать, что это противозаконно и влечет за собой уголовную ответственность.

