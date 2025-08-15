Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Приказ готов: в Латвии появится Налоговая полиция. Кого станут ловить?

© LETA 15 августа, 2025 07:43

Новости Латвии 0 комментариев

Valsts policija

Министерство финансов внесло в Кабинет министров проект приказа, регламентирующего организационные аспекты реорганизации Службы государственных доходов (СГД) и создания нового учреждения - Налоговой и таможенной полиции, сообщили агентству ЛЕТА в Минфине.

Этот проект приказа служит одним из нескольких проектов правовых актов, необходимых для реализации структурной реформы СГД, главной целью которой является повышение эффективности учреждения.

Проект приказа подготовлен для реализации установленного законом о Налоговой и таможенной полиции - с 1 января 2026 года создать новое учреждение прямого управления - Налоговую и таможенную полицию. Она возьмет на себя функции и задачи прежнего управления налоговой и таможенной полиции СГД. Новое ведомство будет действовать под контролем министра финансов, и этот надзор будет осуществлять Минфин.

Проектом приказа предусмотрен ряд организационных мер по внедрению закона о Налоговой и таможенной полиции и созданию Налоговой и таможенной полиции. Соответственно, Налоговая и таможенная полиция станет преемницей задач и прав, а также обязательств, делопроизводства, процессов судопроизводства, материальных ценностей, должностных мест и финансирования управления налоговой и таможенной полиции СГД. Кроме того, будут переняты дела, необходимые для обеспечения следственно-оперативной деятельности.

Налоговой и таможенной полиции также будут переданы все должностные места управления налоговой и таможенной полиции СГД с соответствующим финансированием. Проектом приказа предусмотрено создание двух ревизионных комиссий - комиссии по передаче дел и материальных ценностей и комиссии по реорганизации и кадровым вопросам.

Учитывая необходимость сокращения расходов госбюджета, может измениться как финансирование, выделяемое Налоговой и таможенной полиции, так и количество штатных мест. Эти вопросы будут уточнены в процессе разработки госбюджета на 2026 год, отмечает Минфин.

28 мая 2025 года наблюдательный совет по реформе СГД концептуально одобрил объявление открытого конкурса на должность начальника Налоговой и таможенной полиции в порядке, установленном законом о государственной гражданской службе. Объявление конкурса запланировано после утверждения проекта приказа Кабмином.

Реформа СГД предусматривает отделение функций по предотвращению, раскрытию и расследованию преступлений от функций поставщика услуг. Одновременно с изменениями в структуре предполагается усовершенствовать модель сотрудничества СГД и общества, используя возможности цифровой трансформации. Минфин поясняет, что в результате реформы СГД станет современным, ориентированным на клиентов сервисным учреждением, надежным союзником честного предпринимателя и общества. Реализация реформы соответствует принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ориентированного на клиента учреждения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 88 реакций
Комментарии (0) 88 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:50 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Читать
Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать