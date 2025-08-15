Приказ готов: в Латвии появится Налоговая полиция. Кого станут ловить?

Этот проект приказа служит одним из нескольких проектов правовых актов, необходимых для реализации структурной реформы СГД, главной целью которой является повышение эффективности учреждения.

Проект приказа подготовлен для реализации установленного законом о Налоговой и таможенной полиции - с 1 января 2026 года создать новое учреждение прямого управления - Налоговую и таможенную полицию. Она возьмет на себя функции и задачи прежнего управления налоговой и таможенной полиции СГД. Новое ведомство будет действовать под контролем министра финансов, и этот надзор будет осуществлять Минфин.

Проектом приказа предусмотрен ряд организационных мер по внедрению закона о Налоговой и таможенной полиции и созданию Налоговой и таможенной полиции. Соответственно, Налоговая и таможенная полиция станет преемницей задач и прав, а также обязательств, делопроизводства, процессов судопроизводства, материальных ценностей, должностных мест и финансирования управления налоговой и таможенной полиции СГД. Кроме того, будут переняты дела, необходимые для обеспечения следственно-оперативной деятельности.

Налоговой и таможенной полиции также будут переданы все должностные места управления налоговой и таможенной полиции СГД с соответствующим финансированием. Проектом приказа предусмотрено создание двух ревизионных комиссий - комиссии по передаче дел и материальных ценностей и комиссии по реорганизации и кадровым вопросам.

Учитывая необходимость сокращения расходов госбюджета, может измениться как финансирование, выделяемое Налоговой и таможенной полиции, так и количество штатных мест. Эти вопросы будут уточнены в процессе разработки госбюджета на 2026 год, отмечает Минфин.

28 мая 2025 года наблюдательный совет по реформе СГД концептуально одобрил объявление открытого конкурса на должность начальника Налоговой и таможенной полиции в порядке, установленном законом о государственной гражданской службе. Объявление конкурса запланировано после утверждения проекта приказа Кабмином.

Реформа СГД предусматривает отделение функций по предотвращению, раскрытию и расследованию преступлений от функций поставщика услуг. Одновременно с изменениями в структуре предполагается усовершенствовать модель сотрудничества СГД и общества, используя возможности цифровой трансформации. Минфин поясняет, что в результате реформы СГД станет современным, ориентированным на клиентов сервисным учреждением, надежным союзником честного предпринимателя и общества. Реализация реформы соответствует принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ориентированного на клиента учреждения.