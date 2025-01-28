Женщина рассказала, что началось недомогание с онемения рук, потом перешло на ноги. Началась боль в груди, стало трудно дышать. Попытки самоуспокоения не помогли, и она позвонила по номеру 113.

Диспетчер, выслушав жалобы, сказала, что пришлет бригаду, но это может оказаться платным вызовом. Эвита, не расслышав подробностей, на всей согласилась, поскольку, состояние её ухудшалось.

Предупредительно открыв дверь квартиры, она стала ждать медиков. Вскоре приехала бригада из трех человек. Измерила давление, сахар, провела осмотр и сделала внутривенный укол. Самочувствие женщина улучшилось и медики уехали.

А через три дня по электронной почте Эвита получила счет на сумму 91 евро.

Хотя для женщины это оказалось полной неожиданностью, она собирается оплатить счет. Но хочет предупредить остальных, что подобная ситуация может закончиться вот таким счетом.

Представитель экстренной службы поясняет, что решение о выставлении счета принимает бригада, выехавшая на вызов. Хотя без помощи человека не оставляют в любом случае, проводят необходимые обследования, дают лекарство.

Статистику приводят такую: в неотложку поступает около 1500 вызовов в день, бригады выезжают по 900 случаев, всего 7 случаев относятся к несрочным.

Хотя технически у службы есть возможность переадресовать звонок на консультационный телефон семейных врачей (66016001), обычно это не делается, чтобы диспетчеры службы не стали посредниками. На этот телефон звонить могут сами пациенты.