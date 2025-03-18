Приедет? Ринкевич пригласил в Латвию английского короля Карла III

13 марта в Букингемском дворце в Лондоне состоялась церемония аккредитации, во время которой Лотс передал королю приглашение и пожелания здоровья.

Посол поблагодарил Великобританию за поддержку в укреплении безопасности Балтийского региона, ее глобальное лидерство и содействие развитию отношений между Европой и США.

МИД отмечает, что Великобритания является для Латвии важным партнером. Обе страны связывают дружеские отношения, общие интересы и сотрудничество на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях.

Лотс приступил к обязанностям посла в Великобритании 18 сентября 2024 года, сменив на этом посту Ивиту Бурмистре.

...Напомним, в бытность принцем Чарльзом король Карл III уже приезжал в Латвию в 2001 году. Тогда девушка из Даугавпилса бросила ему в лицо букет гвоздик - пояснила после, что в знак протеста против вступления Латвии в НАТО и войны в Афганистане. Принц не стал заострять на этом внимание и просил её не наказывать.