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Прибыль латвийских банков в прошлом году — 570,62 млн евро

© LETA 19 марта, 2025 09:15

Бизнес 0 комментариев

Фото LETA

В прошлом году банковский сектор Латвии получил прибыль в размере 570,62 млн евро, что на 7,7% меньше, чем в 2023 году, свидетельствуют опубликованные Банком Латвии данные.

Процентные доходы банков в 2024 году составили 1,549 миллиарда евро, что на 17,4% больше, чем в 2023 году, в то время как процентные расходы увеличились на 90% и составили 428,771 миллиона евро.

Комиссионные доходы банков в прошлом году составили 354,888 млн евро, что на 8,9% больше, чем в 2023 году, а расходы на комиссионные выросли на 15,7% до 107,348 млн евро.

На конец 2024 года активы банковского сектора составили 30,5 млрд евро, что на 8 % или на 2,253 млрд евро больше, чем 28,247 млрд евро на конец 2023 года.

На конец прошлого года объем кредитов, предоставленных банками небанковским клиентам, составил 16,659 млрд евро, что на 4,8 % или 759,167 млн евро больше, чем на конец 2023 года.

Кредиты местным клиентам составили 13,882 млрд евро на конец 2024 года, увеличившись на 3,3 % или 440,758 млн евро по сравнению с концом 2023 года.

В конце прошлого года кредиты домохозяйствам составили 6,62 млрд евро, увеличившись на 6,7% или 417,537 млн евро по сравнению с концом 2023 года, а кредиты внутренним нефинансовым компаниям - 6,748 млрд евро, увеличившись на 5,8% или 371,062 млн евро, включая 4,116 млрд евро кредитов малым и средним предприятиям, что на 12% или 439,601 млн евро больше по сравнению с концом 2023 года.

По состоянию на 31 декабря банки привлекли 25,48 млрд евро депозитов, что на 10 % или 2,316 млрд евро больше, чем на конец 2023 года.

За тот же период депозиты местных клиентов увеличились на 9,3%, или на 1,789 млрд евро, по сравнению с концом 2023 года и составили 21,062 млрд евро на конец года.

Объем депозитов домохозяйств увеличился на 9% или 923,194 млн евро в прошлом году и составил 11,204 млрд евро на 31 декабря 2024 года, а объем депозитов нефинансовых компаний увеличился на 6,1% или 451,168 млн евро и составил 7,899 млрд евро на 31 декабря 2024 года.

Данные Банка Латвии также показывают, что доля рынка пяти крупнейших банков в активах на конец 2024 года составляла 88,25% (88,95% на конец 2023 года), в кредитах небанковским клиентам - 87,46% (89,07%), а в депозитах небанковских клиентов - 88,79% (89,97%).

В 2023 году общая прибыль банковского сектора составила 618,297 млн евро.

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