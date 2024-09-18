При столкновении трамвая и арендованной машины пострадали три человека. ВИДЕО

Примерно через час после полуночи в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Нометню. Мужчина, управлявший арендованным автомобилем Toyota, врезался в трамвай. В результате аварии трамвай сошел с рельсов.

Водитель и два пассажира получили травмы. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами.

Полиция расследует обстоятельства аварии.

По данным LETA, трамвай, попавший в аварию, будет временно снят с рейсов, так как ему требуется ремонт. Поврежден подвижной состав трамвая, и требуется замена трамвайной секции.

Транспортное средство было застраховано.