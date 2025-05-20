При нынешней тенденции добровольцы скоро закончатся: в армию предлагается набрать безработных

По его словам, основными трудностями являются снижение численности трудоспособного населения, что осложняет привлечение кадров, а также рост оборонных расходов — на поддержание боевой готовности, содержание инфраструктуры и проведение международных учений. Среди других вызовов он назвал необходимость активнее использовать цифровые технологии, искусственный интеллект и развивать кибербезопасность.

Отвечая на вопросы депутатов о возможных мерах по укреплению обороноспособности, в том числе о потенциальном призыве женщин, Норитис сообщил, что в планах — увеличение численности профессиональных военнослужащих. Однако для этого необходимы дополнительные финансовые ресурсы. Он также подчеркнул, что вскоре может быть исчерпан резерв граждан, желающих добровольно вступить в армию, хотя пока все предусмотренные места удаётся заполнить. «Посмотрим, как будет дальше», — добавил он.

Некоторые депутаты предложили сосредоточиться на мобилизации уже существующего резерва — в частности, большого числа молодых безработных, зарегистрированных в стране, при этом оставить женщин вне этих обсуждений.

Как рассказал Норитис, в прошлом году завершились две волны набора в Государственную службу обороны (ГСО), в рамках которых было призвано 578 человек: в первой волне — только добровольцы, а во второй — как добровольцы, так и 67 человек, отобранных случайным образом.

В 2024 году в составе Национальных вооружённых сил насчитывалось 7103 профессиональных военнослужащих. В течение года было набрано 762 новых служащих, в том числе 129 — через ГСО. По сравнению с предыдущим годом, численность профессиональных военных увеличилась на 400 человек. Кроме того, в Земессардзе за год вступили 1096 новых добровольцев.

Напомним, что в Латвии регулярно обсуждается вопрос возможной нехватки личного состава в армии, и одной из рассматриваемых мер нередко называют введение обязательной службы для женщин.