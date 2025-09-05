Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Президент Эстонии убеждал Трампа не выводить войска из Балтии, пока два часа сидел с ним на пооронах

Редакция PRESS 5 сентября, 2025 09:43

Мир 0 комментариев

Европейские страны, граничащие с Россией, должны подготовиться к возможному сокращению численности войск США в регионе путем укрепления собственного военного потенциала, заявил президент Эстонии в интервью POLITICO.

Алар Карис рассказал, что он убеждал президента США Дональда Трампа в важности сохранения войск в Восточной Европе, когда они сидели рядом в течение двух часов во время похорон Папы Франциска в апреле.

«Я все объяснил, — сказал эстонский лидер. - Присутствие американских войск в Эстонии — и не только в Эстонии, но и в Европе — имеет решающее значение, и это важно не только для Европы, но и для Соединенных Штатов». Хотя Карис был успокоен некоторыми заявлениями Трампа, но подчеркнул, что по-прежнему «очень трудно предсказать», что Вашингтон будет делать в Прибалтике.

Такие страны, как Эстония, «должны быть готовы к любому сценарию», а риск сокращения присутствия крупнейшего члена НАТО «означает, что мы должны наращивать собственный потенциал», добавил Карис. 

В настоящее время в странах Балтии (Эстонии, Литве и Латвии) дислоцировано около 2000 американских солдат в рамках военного наращивания после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Пентагон в настоящее время пересматривает свою глобальную военную позицию и, как ожидается, обнародует результаты в конце этого месяца. Хотя содержание пересмотра неизвестно, он готовится под руководством заместителя министра обороны по вопросам политики Элбриджа Колби, ярого сторонника сокращения присутствия США в Европе.

Визит Кариса в Брюссель, где он встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, совпал с собранием лидеров ЕС в «коалиции желающих», которая работает над гарантиями безопасности для Украины. Это собрание побудило представителя МИД России заявить, что Москва не примет никаких иностранных войск в Украине в рамках потенциального перемирия. Однако Карис заявил, что Москва не должна иметь права голоса в этом вопросе: «Россия начала эту агрессию... Ответ — определенно нет».

Как один из самых стойких сторонников Украины за столом Европейского совета, Карис выразил надежду, что Киев сможет начать официальные переговоры о вступлении в блок до окончания председательства Дании, которое завершается 31 декабря.

На вопрос о том, как блок может преодолеть сопротивление Венгрии, которая в настоящее время блокирует вступление Украины, он ответил: «Возможно, нам следует больше разговаривать с [премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном], а не просто навешивать на него ярлыки, чтобы найти решение». Другая возможность: «Венгрия покидает зал, и мы принимаем решение», — сказал он.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:15 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 9 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать