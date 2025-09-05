Президент Эстонии убеждал Трампа не выводить войска из Балтии, пока два часа сидел с ним на пооронах

Алар Карис рассказал, что он убеждал президента США Дональда Трампа в важности сохранения войск в Восточной Европе, когда они сидели рядом в течение двух часов во время похорон Папы Франциска в апреле.

«Я все объяснил, — сказал эстонский лидер. - Присутствие американских войск в Эстонии — и не только в Эстонии, но и в Европе — имеет решающее значение, и это важно не только для Европы, но и для Соединенных Штатов». Хотя Карис был успокоен некоторыми заявлениями Трампа, но подчеркнул, что по-прежнему «очень трудно предсказать», что Вашингтон будет делать в Прибалтике.

Такие страны, как Эстония, «должны быть готовы к любому сценарию», а риск сокращения присутствия крупнейшего члена НАТО «означает, что мы должны наращивать собственный потенциал», добавил Карис.

В настоящее время в странах Балтии (Эстонии, Литве и Латвии) дислоцировано около 2000 американских солдат в рамках военного наращивания после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Пентагон в настоящее время пересматривает свою глобальную военную позицию и, как ожидается, обнародует результаты в конце этого месяца. Хотя содержание пересмотра неизвестно, он готовится под руководством заместителя министра обороны по вопросам политики Элбриджа Колби, ярого сторонника сокращения присутствия США в Европе.

Визит Кариса в Брюссель, где он встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, совпал с собранием лидеров ЕС в «коалиции желающих», которая работает над гарантиями безопасности для Украины. Это собрание побудило представителя МИД России заявить, что Москва не примет никаких иностранных войск в Украине в рамках потенциального перемирия. Однако Карис заявил, что Москва не должна иметь права голоса в этом вопросе: «Россия начала эту агрессию... Ответ — определенно нет».

Как один из самых стойких сторонников Украины за столом Европейского совета, Карис выразил надежду, что Киев сможет начать официальные переговоры о вступлении в блок до окончания председательства Дании, которое завершается 31 декабря.

На вопрос о том, как блок может преодолеть сопротивление Венгрии, которая в настоящее время блокирует вступление Украины, он ответил: «Возможно, нам следует больше разговаривать с [премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном], а не просто навешивать на него ярлыки, чтобы найти решение». Другая возможность: «Венгрия покидает зал, и мы принимаем решение», — сказал он.