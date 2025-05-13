«Мы не восстановим прежние отношения, но вполне возможно иметь такие же отношения, как и у всех остальных государств Европейского союза», — сказал спикер Сейма журналистам в Сейме во вторник.

«Позиция Китая предельно ясна, она неизменна. А в этой ситуации, сейчас, когда Россия осуществляет масштабное вторжение и ведет войну в Украине, то, что Китай является союзником России, действительно делает ситуацию проблемной, поэтому вы не видите в публичном пространстве усилий по восстановлению этих отношений. Как я уже сказал, они определенно не будут такими, как были», — сказал он.

Экс-президент Даля Грибаускайте в понедельник, отвечая на вопрос о возможности восстановления отношений Литвы с Китаем, предложила обратить внимание на гостей, посетивших на прошлой неделе празднование Дня Победы в Москве.

В мероприятии приняли участие более 20 высокопоставленных иностранных чиновников, включая китайского лидера Си Цзиньпина, который сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным.

Как писало ранее агентство BNS, в 2021 году Литва начала налаживать более тесные отношения с Тайванем и открыла представительство этого острова в Вильнюсе, в результате чего отношения Вильнюса и Пекина ухудшились.

На литовском и английском языках представительство в Вильнюсе называется «Тайваньское представительство», а на китайском языке в названии используется слово «Тайвань» ("Представительство Тайваня").

Китай расценивает это как попытку Тайваня действовать в качестве независимого государства. В других странах в названиях подобных представительств используется слово "Тайбэй".

Китай призывает изменить название, чтобы нормализовать отношения.