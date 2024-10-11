Преступления в сфере госзакупок: генпрокурор попросит вмешаться президента

Прокуратура неоднократно обращала внимание на проблему невозможности привлечь к ответственности виновных в сговоре в сфере закупок. В мае 2023 года генпрокурор направил письмо тогдашнему премьер-министру Кришьянису Кариньшу с предложением внести в Уголовный закон новую статью, предусматривающую уголовную ответственность за реализацию запрещенных соглашений в сфере публичных закупок, но реакции со стороны правительства не было.

Теперь Стуканс передал дополненные предложения премьер-министру Эврике Силине. По его словам, на данный момент получен ответ, что вопрос передан на дальнейшее рассмотрение.

"Если премьер-министр не даст никакого ответа, то у меня есть еще один вариант - я публично попрошу президента вмешаться в этот вопрос", - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщалось, около месяца назад Сейм отклонил предложение о внесении поправок в Уголовный закон, которые предусматривали бы уголовную ответственность за сговор между предприятиями, в том числе о ценах в публичных закупках.

БПБК и других ответственные учреждения считают, что за это серьезное нарушение закона о конкуренции в сфере закупок должна быть предусмотрена уголовная ответственность, поскольку картельный сговор приводит к неэффективному использованию ресурсов государства и самоуправлений и лишает населения возможности получать товары и услуги по рыночным ценам.