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Преступления в сфере госзакупок: генпрокурор попросит вмешаться президента

© LETA 11 октября, 2024 20:17

Новости Латвии 0 комментариев

Фото president.lv

Прокуратура обратилась к правительству с просьбой решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности за запрещенные соглашения в ходе закупок, обещая в случае необходимости просить вмешаться в этот вопрос президента Эдгара Ринкевича. Об этом в пятницу генеральный прокурор Юрис Стуканс заявил на дискуссии, организованной Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в сотрудничестве обществом за открытость "Delna".

Прокуратура неоднократно обращала внимание на проблему невозможности привлечь к ответственности виновных в сговоре в сфере закупок. В мае 2023 года генпрокурор направил письмо тогдашнему премьер-министру Кришьянису Кариньшу с предложением внести в Уголовный закон новую статью, предусматривающую уголовную ответственность за реализацию запрещенных соглашений в сфере публичных закупок, но реакции со стороны правительства не было.

Теперь Стуканс передал дополненные предложения премьер-министру Эврике Силине. По его словам, на данный момент получен ответ, что вопрос передан на дальнейшее рассмотрение.

"Если премьер-министр не даст никакого ответа, то у меня есть еще один вариант - я публично попрошу президента вмешаться в этот вопрос", - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщалось, около месяца назад Сейм отклонил предложение о внесении поправок в Уголовный закон, которые предусматривали бы уголовную ответственность за сговор между предприятиями, в том числе о ценах в публичных закупках.

БПБК и других ответственные учреждения считают, что за это серьезное нарушение закона о конкуренции в сфере закупок должна быть предусмотрена уголовная ответственность, поскольку картельный сговор приводит к неэффективному использованию ресурсов государства и самоуправлений и лишает населения возможности получать товары и услуги по рыночным ценам.

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