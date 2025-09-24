Премьер заявила, что госдолг будет расти. Почему?

«В основном за счёт государственного долга мы финансируем безопасность. Мы не можем позволить себе сейчас не вкладываться в оборону, которая повышает безопасность наших жителей», — сказала она. По словам премьеры, именно защита населения — главный приоритет, даже если это означает отход от обещания не увеличивать долг.

Силиня отметила, что жители всё чаще сообщают о летающих объектах у границы, и правительство готово укреплять воздушное пространство. «Мы уже вложили средства в бюджет, и продолжим — нужны сенсоры радиоэлектронной борьбы. Важно, чтобы Национальные вооружённые силы, земессарги, юношеские организации были обеспечены техникой, экипировкой, одеждой», — пояснила глава правительства.

По её словам, за четыре года удалось сэкономить более 814 млн евро, сократив расходы на госуправление. Дополнительные сбережения планируются и в 2025–2026 годах. Среди мер — заморозка зарплат чиновников, отказ от бонусов, объединение учреждений и сокращение вакансий. «Если смотреть на “пирог”, расходы на госаппарат снижаются, а расходы на оборону растут», — отметила Силиня.

«Это оборонный бюджет», — подчеркнула премьера. Она указала, что в контактах с коллегами из восточных стран НАТО убеждается: нельзя не реагировать и не делать всё возможное для укрепления безопасности.

Силиня также прокомментировала недавний инцидент с российскими истребителями в эстонском воздушном пространстве: Эстония правильно поступила, обратившись к консультациям НАТО по 4-й статье. «Это не даёт никому из союзников расслабляться», — отметила она.

Говоря о миссии «Eastern Sentry» («Восточный дозор»), премьер напомнила, что после дронового инцидента в Латвии в 2024 году союзники начали чаще реагировать: «НАТО присутствует здесь сильнее. Нам важно, чтобы союзников и их самолётов было как можно больше — у Латвии их нет».

По данным экспертов, к концу года общая сумма госдолга Латвии достигнет 21 млрд. евро, а к 2027 году при продолжении прежней политики расходов, эта сумма может вырасти еще на 3 миллиарда.