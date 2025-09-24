Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Премьер заявила, что госдолг будет расти. Почему?

tv3.lv 24 сентября, 2025 10:00

Важно 0 комментариев

LETA

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

«В основном за счёт государственного долга мы финансируем безопасность. Мы не можем позволить себе сейчас не вкладываться в оборону, которая повышает безопасность наших жителей», — сказала она. По словам премьеры, именно защита населения — главный приоритет, даже если это означает отход от обещания не увеличивать долг.

Силиня отметила, что жители всё чаще сообщают о летающих объектах у границы, и правительство готово укреплять воздушное пространство. «Мы уже вложили средства в бюджет, и продолжим — нужны сенсоры радиоэлектронной борьбы. Важно, чтобы Национальные вооружённые силы, земессарги, юношеские организации были обеспечены техникой, экипировкой, одеждой», — пояснила глава правительства.

По её словам, за четыре года удалось сэкономить более 814 млн евро, сократив расходы на госуправление. Дополнительные сбережения планируются и в 2025–2026 годах. Среди мер — заморозка зарплат чиновников, отказ от бонусов, объединение учреждений и сокращение вакансий. «Если смотреть на “пирог”, расходы на госаппарат снижаются, а расходы на оборону растут», — отметила Силиня.

«Это оборонный бюджет», — подчеркнула премьера. Она указала, что в контактах с коллегами из восточных стран НАТО убеждается: нельзя не реагировать и не делать всё возможное для укрепления безопасности.

Силиня также прокомментировала недавний инцидент с российскими истребителями в эстонском воздушном пространстве: Эстония правильно поступила, обратившись к консультациям НАТО по 4-й статье. «Это не даёт никому из союзников расслабляться», — отметила она.

Говоря о миссии «Eastern Sentry» («Восточный дозор»), премьер напомнила, что после дронового инцидента в Латвии в 2024 году союзники начали чаще реагировать: «НАТО присутствует здесь сильнее. Нам важно, чтобы союзников и их самолётов было как можно больше — у Латвии их нет».

По данным экспертов, к концу года общая сумма госдолга Латвии достигнет 21 млрд. евро, а к 2027 году при продолжении прежней политики расходов, эта сумма может вырасти еще на 3 миллиарда. 

Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

Важно 10:46

Важно 0 комментариев

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

Загрузка

День сильных ливней — в центральной части страны объявлено жёлтое предупреждение

Новости Латвии 10:44

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, более сильные осадки ожидаются в центральной части страны, особенно в первой половине дня на западе Видземе, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, более сильные осадки ожидаются в центральной части страны, особенно в первой половине дня на западе Видземе, прогнозируют синоптики.

Почувствуют тысячи жителей: людей освобождают от дополнительной платы

Важно 10:09

Важно 0 комментариев

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Невдалеке от королевского дворца в Осло прогремел взрыв

ЧП и криминал 10:05

ЧП и криминал 0 комментариев

Во вторник в центре Осло прогремел взрыв неподалёку от университетского городка, примерно в полукилометре от королевского дворца и посольства Израиля. Пострадавших нет, серьёзных разрушений также не зафиксировано, сообщили власти Норвегии.

Во вторник в центре Осло прогремел взрыв неподалёку от университетского городка, примерно в полукилометре от королевского дворца и посольства Израиля. Пострадавших нет, серьёзных разрушений также не зафиксировано, сообщили власти Норвегии.

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

Важно 10:00

Важно 0 комментариев

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Благополучие кур или потребителей? Сейм отложил рассмотрение закона о запрете клеточного содержания несушек

Новости Латвии 09:38

Новости Латвии 0 комментариев

У здания Сейма продолжается акция «Неделя в клетке», во время которой добровольцы по очереди садятся в металлический вольер, имитирующий промышленные условия содержания кур. «Конечно, тяжело. Холодно, тесно, спина болит. Но куры так проводят всю свою жизнь», — рассказала TV3 участница Паулa.

У здания Сейма продолжается акция «Неделя в клетке», во время которой добровольцы по очереди садятся в металлический вольер, имитирующий промышленные условия содержания кур. «Конечно, тяжело. Холодно, тесно, спина болит. Но куры так проводят всю свою жизнь», — рассказала TV3 участница Паулa.

