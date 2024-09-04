В программе TV3 "900 секунд" премьер заявила, что в этом вопросе много конфиденциальной информации, потому что рынок, о котором идет речь, большой, с огромной конкуренцией. Поэтому необходимо сохранять определенные секреты, подчеркнула она.

Правительство договорилось, что общаться с общественностью по этому вопросу будут Министерство сообщения и сама "airBaltic". Их задача - прояснить вопрос, сказала премьер-министр.

Силиня отметила, что в настоящее время оценивает, как министр сообщения освещал данный вопрос.

Силиня признала, что до сих пор эта коммуникация была не совсем удовлетворительной. В то же время она добавила, что портфель министра сообщения чрезвычайно сложен.

Она добавила, что постоянно оценивает работу всех министров и то, как они справляются со своими задачами.