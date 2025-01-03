Премьер Гренландии призвал к полной независимости от Дании после слов Трампа о желании «купить» остров

Гренландия, самый большой в мире остров с населением около 60 000 человек, была датской колонией, пока не стала самоуправляемой с собственным парламентом в 1979 году. Она остается территорией Дании, а Копенгаген осуществляет контроль над ее внешней и оборонной политикой.

Новый призыв прозвучал после того, как избранный президент США Дональд Трамп вновь предложил купить Гренландию у Дании - предложение, которое он выдвинул во время своего первого срока и повторил в прошлом месяце, назвав приобретение США арктической территории «абсолютной необходимостью».

«Настало время сделать следующий шаг для нашей страны», - заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

«Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий для сотрудничества - которые можно назвать оковами колониальной эпохи - и двигаться дальше», - добавил он.

Эгеде, возглавляющий Гренландию с 2021 года и являющийся представителем партии «Народное сообщество» (IA), выступающей за независимость, заявил, что отношения Дании с Гренландией не обеспечили «полного равенства» и что остров заслуживает того, чтобы представлять себя на мировой арене.

«Наше сотрудничество с другими странами и наши торговые отношения не могут продолжаться исключительно через Данию», - сказал он.

Согласно соглашению с Данией от 2009 года, Гренландия может провозгласить независимость только после успешного референдума, который Эгеде, похоже, намекнул провести одновременно с предстоящими в апреле парламентскими выборами на острове.



«Работа по созданию основы для Гренландии как независимого государства уже началась», - сказал он. «Необходимо предпринять серьезные шаги... Предстоящий период новых выборов должен вместе с гражданами создать эти новые шаги».



Поскольку мировые державы стремятся расширить свое влияние в Арктике, богатая полезными ископаемыми Гренландия, где расположена военная база США, желанна с точки зрения ее стратегической ценности в сфере безопасности и торговли.



Империалистические размышления Трампа вызвали резкий отпор со стороны Эгеде, который заявил, что Гренландия «не продается». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в 2019 году назвала предложение США «абсурдным».



Через несколько часов после того, как Трамп опубликовал свои недавние высказывания, Дания объявила, что увеличит расходы на оборону Гренландии по меньшей мере на 1,3 миллиарда евро, хотя министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сказал, что такое совпадение по времени было просто «иронией судьбы».



Несмотря на свои богатые минеральные ресурсы, Гренландия полагается на значительную финансовую помощь Копенгагена, получая ежегодную субсидию в размере около 500 миллионов евро.