Премьер готова заморозить оклад — 8440 евро брутто. И призывает к тому же министров

Сейчас зарплаты членов правительства рассчитываются по закону о вознаграждении должностных лиц и сотрудников государственных и муниципальных учреждений: базовая ставка умножается на определённый коэффициент. Базовая ставка, в свою очередь, ежегодно корректируется в зависимости от роста средней зарплаты по стране.

В 2023 году базовая ставка составляла 1137 евро. При коэффициенте 6,2 номинальная месячная зарплата министра составляла 7052 евро до уплаты налогов. Зарплата премьер-министра рассчитывалась с коэффициентом 7 или 7962 евро в месяц до налогов.

В 2024 году базовая ставка выросла до 1206 евро. Соответственно, номинальная зарплата министра достигла 7475 евро, а у премьер-министра — 8440 евро до налогов. Однако, фактически выплаченные суммы были ещё выше — на них влияют отпускные, социальные выплаты и другие начисления.

В этом году номинальная месячная зарплата министра уже составляет 7670 евро. Без предлагаемых Силиней изменений в следующем году она вырастет до 8089 евро до налогов.