Преимущественно солнечно. Днем высокий уровень ультрафиолетового излучения

Будет дуть слабый юго-западный ветер, в Курземе умеренный южный ветер. Температура воздуха повысится до +19…+24 градусов.

В Риге ожидается солнечный день без осадков. При слабом до умеренного южном ветре воздух прогреется до +22…+23 градусов.

В середине дня уровень ультрафиолетового излучения достигнет высокого значения. Особенно важно защищаться от солнца в период с 12:00 до 15:00.

Погоду определяет область высокого давления, с запада приближаются атмосферные фронты. Атмосферное давление составляет 1014–1017 гектопаскалей на уровне моря.