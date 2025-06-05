Предварительное голосование: итоги по четырем предварительным дням

Наибольшая активность наблюдается в Риге, где за четыре дня проголосовали 12,15% жителей, далее следуют Видземе с 10,46%, Латгале с 8,93% и Земгале с 8,56% проголосовавших. Самая низкая активность - в Курземе, где до сих пор проголосовали 8,17% избирателей.

Предварительное голосование в понедельник и среду сопровождалось техническими проблемами, которые повлияли на работу соответствующих систем и реестров. Во вторник и четверг сообщений о существенных проблемах не поступало.

Предварительно проголосовать на выборах самоуправлений еще можно в пятницу с 12 до 15 часов.

В субботу - основной день выборов.