Представитель РСЛ подала в суд жалобу на результаты выборов

В Лиепае в выборах участвовал 19 991 избиратель, действительными были признаны 19 819 бюллетеней. За список РСЛ проголосовали 929 человек, или 4,65% избирателей. Для преодоления 5%-ного барьера партии не хватило 62 голосов.

По мнению Осиповой, недостающие голоса были "просто украдены из списка" или пропали из-за технической ошибки.

Центральная избирательная комиссия жалобу Осиповой отклонила из-за отсутствия доказательств, поэтому она обратилась в суд.

Как сообщалось, в ходе подсчета голосов на муниципальных выборах возникли технические проблемы, однако все голоса были подсчитаны, а результаты выборов утверждены.