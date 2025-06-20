Председателем Лудзенской краевой думы повторно избран политик от СЗК

За Мекшса проголосовали девять депутатов, а всего в думе 15 депутатов.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) выдвинул на пост председателя думы Мекшса, который, по словам СЗК, зарекомендовал себя как профессиональный руководитель, успешно объединивший четыре края. И результаты выборов, на которых возглавляемый Мекшсом список получил семь мандатов, подтвердил оценку результатов его работы, добавляют в СЗК.

Как сообщалось, на выборах самоуправлений в Лудзенском крае больше всего голосов набрал СЗК, получивший 39,3% голосов избирателей и семь мандатов из 15. На втором месте с 23,7% голосов оказалась Латгальская партия, получившая четыре мандата, а третье место с 14,8% голосов заняла "Латвия на первом месте", которой достались два мандата. Еще по одному месту в думе досталось партии "Согласие" (с поддержкой 8,3% избирателей) и объединенному списку партий "Вместе для Латвии" и Социалистической партии Латвии (6,4%).

Активность избирателей в Лудзенском крае оказалась ниже средней по стране и составила 39,3%.