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Предприниматель Юрис Висоцкис: «В Латвии нужен военный министр»

TV24 23 февраля, 2025 13:05

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Владелец и председатель правления издательства Jumava Юрис Висоцкис высказал такое мнение в эфире TV24, в программе Preses klubs.

В дискуссии в эфире участвовал также генерал в отставке Артис Велшс. Висоцкис обратился к нему с вопросом: "Неужели нет такой мысли о проведении дней гражданской обороны? Рядом с нами три года идет война, ну, давайте сделаем в апреле или в мае неделю и пройдем по каким-то пунктам. Я знаю, что очень много проводится в самоуправлениях семинаров, в Огрском самоуправлении, где я живу, есть такие".

Обсуждая гражданскую оборону, Висоцкис также сказал, что "если война близко или вообще есть какое-то решение для состояния гибридной войны, поскольку такое военное положение, как в Лондоне в 1940 году, совсем уже вводить не будут. Но, с другой стороны, жить в состоянии такого мира... Я считаю, что в кабинете должен быть и министр войны. Может, это нехорошее название, но нужен министр, отвечающий за эти дела".

Генерал Велшс добавил к сказанному: "Очень важна связь с исполнительной властью, так как сейчас, на мой взгляд, связь между министерствами все еще довольно бюрократическая, там обмениваются какими-то запросами, потом это министерство чего-то не предоставит, потом отправит в самоуправление письмо, они, соответственно, отвечают, что нет финансирования. Я, работая в частном бизнесе, вижу: если спросить что-то у пяти учреждений, каждое попытается свалить на другое, и в конце концов ответа по существу не будет".

Интересно, что на портале LA.LV выставлен опрос на тему, нужен ли в Латвии министр войны, и большинство (более 70%) ответов - отрицательные.

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