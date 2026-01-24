Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Предприниматель: «Если не можем защитить свою территорию, нам её и не положено иметь!» (1)

TV24 24 января, 2026 10:42

Важно 1 комментариев

Есть ли смысл для Латвии в данный момент что-то делать, поскольку мы и без того в игре "больших парней"? Такой провокационный вопрос на телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? был задан предпринимателю Гатису Кокинсу.

Его ответ был лаконичен: "Мы теперь знаем: если мы не можем, неспособны защитить свою территорию, нам её иметь не положено. Это исключительно точная формулировка, отражающая суровую сегодняшнюю реальность".

Если мы ещё год-полгода назад разглагольствовали о возможной политике администрации Трампа и возможной "исключительно умной" причине, почему всё происходит таким образом, как оно происходит, то теперь мы видим, что это политика, очень сильно сосредоточенная на интересах США, которой трудно следовать в остальном мире, говорит Кокинс.

"Это означает, что мы теперь - сами по себе во многом, потому что и европейской интеграции теперь брошен вызов через Гренландию и другие арктические территории. И там мы видим, что в этих вопросах нет единомыслия. А это означает: если раньше мы считали, что Латвия может спокойно положиться на своих партнёров, то теперь мы должны это очень критически пересмотреть", - считает бизнесмен. Под партнёрами подразумеваются не только США, но и ЕС. 

"Если Европа не может защитить интересы своей страны, то есть Королевства Дания, то... Скорее всего, аналогия напрашивается, так ведь?" - намекает Кокинс.

