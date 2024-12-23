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Праздники без травм и пожаров: как безопасно использовать пиротехнику?

© LETA 23 декабря, 2024 10:44

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С приближением конца года и праздников, которые многие люди хотят сделать более красочными с помощью пиротехники, использование пиротехники ежегодно становится причиной не только травм у людей и стресса у домашних животных, но и возникновения пожаров и повреждения находящихся поблизости зданий и автомобилей. 

Несчастные случаи из-за пиротехники традиционно актуализируются, когда ее неосторожное применение в кульминацию праздника приводит к неприятным последствиям. Например, в этом году для выплаты страхового возмещения было подано заявление в связи с травмой лба, полученной человеком, когда фейерверк неожиданно полетел не вверх, а в сторону. В другом случае во время праздника в руке у человека взорвалась петарда, серьезно повредив кисть, которую пришлось оперировать. Еще один мужчина получил травму глаза и ладоней, когда взял в руки, как казалось, пустую коробку из-под салюта, в которой взорвалась последняя ракета.

"Такие случаи показывают, что радость праздника может легко омрачить несчастье, если игнорировать требования безопасности. Помимо травм, пиротехника часто наносит ущерб имуществу и транспортным средствам. В поданных заявках на страховые выплаты мы видим множество примеров: после праздничного салюта владельцы автомобилей обнаруживают, что сажа или осколки ракет повредили кузов или лобовое стекло автомобиля. Также петарды могут разбить окна или стекла на лоджиях. Поэтому при использовании пиротехники необходимо тщательно выбирать место и соблюдать безопасное расстояние - как от людей, так и от различных препятствий, чтобы горящий элемент пиротехники не упал, например, на балкон и не привел к возгоранию", - подчеркивает директор департамента подписания рисков ERGO Райтис Чаклис.

Данные Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) также свидетельствуют о том, что пожары в новогодние праздники часто связаны с неправильным использованием пиротехники, при этом чаще всего - с возгоранием коробок, в которые упакованы пиротехнические устройства. На прошлый Новый год с 29 декабря по 2 января ГПСС зарегистрировала 194 вызова, из них 85 - на пожары, в том числе из-за пиротехники.

Рекомендуется помнить не только о безопасности при использовании пиротехники, но и позаботиться во время салюта о домашних питомцах. "Праздничный фейерверк часто вызывает стресс у наших четвероногих друзей, поэтому владельцам следует заранее подумать о безопасности и благополучии своих питомцев. Животных рекомендуется держать в помещениях, закрыв окна и двери, чтобы снизить грохот салюта и исключить возможность убежать. Бывали случаи, когда собаки так пугались фейерверков, что убегали из дома и не возвращались. Для снижения шума с улицы на фоне можно включить музыку или телевизор. Если питомец реагирует на салют особенно остро, рекомендуется проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать подходящие способы снижения стресса. Также не стоит откладывать прогулку с питомцем на последний момент, чтобы она не совпала с фейерверком", - напоминает Чаклис.

Эксперт по пиротехнике, член правления ООО "Aldi" Арвис Зарбергс подчеркивает, что большинство несчастных случаев с пиротехникой происходит из-за ее неправильного применения. "Самое главное, чтобы перед запуском фейерверка у каждого нашлось время для тщательного ознакомления с инструкцией по использованию. Ракеты часто запускают неправильно, например, втыкают их в землю вместе с деревянной палочкой, которая предназначена для стабилизации во время полета. Это не только нарушает работу изделия, но и создает серьезную угрозу для безопасности", - поясняет Зарбергс.

Эксперт призывает соблюдать простые, но необходимые меры безопасности, чтобы салют не приводил к несчастным случаям и приносил только радость.

Семь советов для безопасного салюта

1. Прочитайте инструкцию по использованию

Перед запуском фейерверка всегда внимательно изучите инструкцию по применению пиротехнического изделия, которая поможет понять, как использовать его безопасно и эффективно. Убедитесь, что у продукта имеется маркировка CE и инструкция на латышском языке. Маркировка CE удостоверяет, что продукт соответствует стандартам Европейского союза в области здравоохранения, безопасности и охраны окружающей среды. Эта информация - ваш первый шаг к безопасному и успешному запуску салюта.

2. Выберите подходящее место для запуска ракет

Место запуска должно быть свободно от препятствий, таких как деревья, здания или электрические провода. Не используйте пиротехнику в узких дворах или местах, где много людей.

3. Убедитесь, что зрители находятся на безопасном расстоянии

Зрители должны находиться на расстоянии не менее 15-30 метров от места запуска салюта в зависимости от калибра пиротехники.

4. Надежно установите пиротехнику

Поместите пиротехнические устройства на устойчивую, ровную поверхность, чтобы они не упали. Ракеты устанавливаются в специальные трубки или бутылки, а не втыкаются в землю деревянной палочкой.

5. Будьте осторожны, если изделие не сработало

Если пиротехника не сработала, подождите не менее 15 минут и в это время не подходите к ней. После этого изделие следует утилизировать, замочив в воде.

6. Используйте пиротехнику только на трезвую голову

Алкоголь и пиротехника - несовместимые вещи, которые могут привести к опасным и даже трагическим последствиям.

7. Пиротехнику могут использовать только взрослые

Для детей подходят лишь более безопасные альтернативы, например, бенгальские огни. Использование пиротехники должно быть полностью на ответственности взрослых.

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