Православную церковь в Швеции заподозрили в шпионаже на Россию

Активисты в Швеции стали подозревать, что недавно построенная в городе Вестерос православная церковь используется для шпионажа. Опасения возникли из-за того, что она расположена недалеко от аэропорта, водоочистных сооружений и энергетических компаний, пишет Politico.

"Церковь - потенциальный опорный пункт, который можно использовать для сбора информации как об аэропорте Вестерос, так и о промышленной сфере в виде крупных энергетических компаний. Когда силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту или вблизи него, как это произошло в июне, они находятся под вероятным наблюдением церкви", — сообщил специализирующийся на вопросах российской политики эксперт Шведского университета обороны Маркус Йоранссон.

В феврале Служба государственной безопасности Швеции (Säpo) обвинила представителей Русской Православной Церкви в Швеции в сотрудничестве с российскими разведывательными службами. Из-за этого шведское Агентство по поддержке религиозных общин прекратило финансирование церкви.

Также отмечалось, что Служба госбезопаности изначально рекомендовала местному муниципалитету отказать в разрешении на строительство, но храм все равно возвели.