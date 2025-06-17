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Готовятся поправки, чтобы скрыть зарплаты должностных лиц: омбудсмен Янсонс посоветовал (1)

Редакция PRESS 17 июня, 2025 21:13

Новости Латвии 1 комментариев

Комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений решила разработать и внести на рассмотрение парламента поправки к Закону «Об устройстве государственного управления», с целью отменить требование об обязательной публикации информации о зарплатах государственных должностных лиц. Об этом сообщает агентство LETA.

Такое решение было принято после получения письма от Бюро омбудсмена, в котором подчеркивается, что действующая с ноября прошлого года норма о ежемесячном раскрытии данных о зарплатах чиновников может противоречить Конституции (Сатверсме).

В письме омбудсмен Юрис Янсонс обратился к комиссии с просьбой пересмотреть и исключить эту норму из закона.

"Мы инициируем поправки к закону, поскольку омбудсмен в своем заключении указал, что требование о публичном раскрытии информации о зарплатах создаёт значительный риск нарушения основных прав личности. Омбудсмен также заявил, что обсуждается возможность обращения в Конституционный суд для защиты прав должностных лиц на безопасность своих данных и неприкосновенность частной жизни", — пояснил председатель Комиссии по госуправлению и делам самоуправлений Олег Буров ("Честь служить Риге"). Он также отметил, что Янсонс не исключает возможности обращения в Конституционный суд, чтобы защитить права должностных лиц на неприкосновенность личной жизни и безопасность персональных данных.

Поддержку этой позиции выразила и Государственная инспекция по защите данных, направившая соответствующее письмо президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, в котором также указала на возможное противоречие закона Сатверсме.

Буров отметил, что комиссия может передать проект поправок на рассмотрение Сейма уже в сентябре.

Напомним, что 1 февраля вступило в силу положение, согласно которому каждое госучреждение обязано ежемесячно публиковать на своём сайте имена, фамилии, должности и размер начисленной зарплаты своих должностных лиц.

Хотя, как заявил Юрис Янсонс, общество, безусловно, имеет право знать, как расходуются государственные средства, новая норма «противоречит Сатверсме, которая гарантирует право каждого человека на неприкосновенность частной жизни». По его словам, даже если зарплата выплачивается из госбюджета, это не означает, что данные о ней теряют чувствительность с точки зрения частной жизни.

Чтобы устранить выявленное несоответствие, омбудсмен просит парламент до 25 августа 2025 года внести необходимые изменения в законодательство.

Отметим, что госслужащие по-прежнему обязаны ежегодно подавать декларации в Службу государственных доходов (VID), и с ними можно ознакомиться на сайте VID, указав имя и фамилию интересующего должностного лица.

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