Правительство критикуйте на латышском — неосторожные высказывания Щербатых доставили ему неприятности

Сейчас он удалил видео и извинился за свои высказывания, сообщает «Привата Дзиве». Якобы видео было сделано потому, что несколько человек сказали Виктору, что солдаты, передвигающиеся по улицам с оружием в руках, вызывают у них страх, и Виктор высказал это публично, как он говорит, более громкими словами и на русском языке.

Как отмечает бывший депутат, ситуация могла бы быть не такой безумной, если бы он не выбрал русский язык для своих высказываний.

Виктору также позвонили из Латвийского олимпийского комитета, он признал, что совершил ошибку, но еще ничего не кончено - этот вопрос еще будет обсуждаться на заседании Совета по этике Латвийского олимпийского комитета. Но он хочет сразу сказать всем, что любит Латвию и ни в коем случае не хочет, чтобы сюда пришла российская армия и что-то разрушила.

Однако после всего, что произошло, Виктора также немного пугает будущее. Он боится что-то потерять. Для него важны дочь, спорт, тренерская работа, Латвийская федерация тяжелой атлетики.

«Но теперь я понял, что в Латвии опасно высказывать свое мнение. Я боюсь, что если я еще раз скажу что-то, что может быть неправильно понято, меня выдворят из страны. Немного странно, что свобода слова существует, если вы критикуете обычного человека. Но когда ты критикуешь правительство, нужно быть осторожным со словами».

Отныне Виктор предпочитает говорить на публике больше о спорте, чем о правительстве.