Правительство Германии временно снизит налог на топливо

13 апреля, 2026 13:58

Правящая коалиция Германии объявила о временном сокращении энергетического налога с целью смягчить рост цен на автомобильное топливо. Налог на дизель и бензин будет снижен примерно на 17 центов за каждый литр сроком на два месяца, сообщили в понедельник, 13 апреля, в Берлине представители правящих Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Данная мера быстро улучшит ситуацию автомобилистов и компаний, страдающих от резкого роста цен в последние недели, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz). По словам министра труда Бербель Бас (Bärbel Bas), тем самым общий объем налоговых льгот на автомобильное топливо для потребителей и предприятий составит около 1,6 млрд евро.

"Хотя войну в Иране ведем не мы, она является нашей проблемой", - заявил председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder). По его словам, правящей коалиции важно смягчить рост цен на топливо, который для многих стал "невыносимым".

 Масштабный план структурных реформ

Данный пакет мер является частью более масштабного плана правящей коалиции, в который также входят структурные реформы. В частости, правительство Германии планирует разрешить работодателям в 2026 году выплатить сотрудникам необлагаемую налогом и взносами надбавку в размере 1000 евро.

Кроме того, коалиция согласовала реформу подоходного налога, которая должна вступить в силу 1 января 2027 года и направлена на поддержку людей с низкими и средними доходами. Чтобы скомпенсировать возникший тем самым дефицит налоговых поступлений, уже в текущем году будет повышен налог на табачные изделия.

Переговоры внутри правящей коалиции по ситуации вокруг резко возросших цен на топливо шли все минувшие выходные в Берлине. По словам Зёдера, консультации продолжались в сумме 24 часа. Председатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) подчеркнул, что правящая коалиция осознает свою ответственность и довольна результатами переговоров.

Цены на топливо возросли с начала войны в Иране

Цены на автомобильное топливо во многих странах мира, включая Германию, значительно выросли с начала войны США и Израиля против Ирана, которая привела к приостановке морского экспорта нефти через Ормузский пролив. Правительство ФРГ уже предпринимало меры по смягчению роста цен, но ожидаемого эффекта они не принесли, отмечает агентство dpa.

Между тем, цены на нефть 13 апреля вновь поднялись после объявления президентом США Дональдом Трампом о блокировке иранских морских портов.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве
23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном
«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном (8)

Годовая декларация: новые тонкости
Годовая декларация: новые тонкости

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

