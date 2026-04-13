Правительство Германии временно снизит налог на топливо

Данная мера быстро улучшит ситуацию автомобилистов и компаний, страдающих от резкого роста цен в последние недели, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz). По словам министра труда Бербель Бас (Bärbel Bas), тем самым общий объем налоговых льгот на автомобильное топливо для потребителей и предприятий составит около 1,6 млрд евро.

"Хотя войну в Иране ведем не мы, она является нашей проблемой", - заявил председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder). По его словам, правящей коалиции важно смягчить рост цен на топливо, который для многих стал "невыносимым".

Масштабный план структурных реформ

Данный пакет мер является частью более масштабного плана правящей коалиции, в который также входят структурные реформы. В частости, правительство Германии планирует разрешить работодателям в 2026 году выплатить сотрудникам необлагаемую налогом и взносами надбавку в размере 1000 евро.

Кроме того, коалиция согласовала реформу подоходного налога, которая должна вступить в силу 1 января 2027 года и направлена на поддержку людей с низкими и средними доходами. Чтобы скомпенсировать возникший тем самым дефицит налоговых поступлений, уже в текущем году будет повышен налог на табачные изделия.

Переговоры внутри правящей коалиции по ситуации вокруг резко возросших цен на топливо шли все минувшие выходные в Берлине. По словам Зёдера, консультации продолжались в сумме 24 часа. Председатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) подчеркнул, что правящая коалиция осознает свою ответственность и довольна результатами переговоров.

Цены на топливо возросли с начала войны в Иране

Цены на автомобильное топливо во многих странах мира, включая Германию, значительно выросли с начала войны США и Израиля против Ирана, которая привела к приостановке морского экспорта нефти через Ормузский пролив. Правительство ФРГ уже предпринимало меры по смягчению роста цен, но ожидаемого эффекта они не принесли, отмечает агентство dpa.

Между тем, цены на нефть 13 апреля вновь поднялись после объявления президентом США Дональдом Трампом о блокировке иранских морских портов.