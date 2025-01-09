Правительство Армении одобрило законопроект о евроинтеграции

По его словам, после принятия законопроекта парламентом, куда он будет передан после утверждения правительством, власти Армении намерены обсудить с ЕС дорожную карту процесса евроинтеграции.

Глава МИД Армении об укреплении отношений с ЕС в последние годы

В свою очередь министр иностранных дел Арарат Мирзоян отметил, что в последние годы отношения Армении и ЕС были "интенсивными и динамичными". "Они имели очень богатое содержание и также охватывали различные сферы. ЕС выражал сильную политическую поддержку армянской демократии по различным поводам. ЕС, в фактически, был вовлечен в обеспечение безопасной среды вокруг Республики Армения", - указал он.

Глава МИД Армении напомнил, что ЕС размещал в стране миссию гражданских наблюдателей и выражал готовность поддержать укрепление ее экономической устойчивости. "Армения готова быть настолько близкой к ЕС, насколько ЕС считает это возможным. Я имею в виду начало визовой либерализации и ряд других инструментов, которые использовались или обсуждаются с ЕС", - отметил Мирзоян.