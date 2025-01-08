Права и обязанности кормящей матери: как по закону?

"Я сейчас в отпуске по уходу за ребенком. Ему год и три месяца. Директор хочет, чтобы я уже вышла на работу. Я, в общем-то, тоже не против, так как нужны деньги, но я хочу продолжать кормить ребенка грудью. Я живу в десяти минутах ходьбы от офиса, поэтому мне не надо тратить время на транспорт, чтобы сбегать домой и покормить ребенка. Скажите, есть у меня такое право по закону? Есть еще какие-то другие послабления для работницы в такой ситуации?"

Прежде всего необходимо отметить, что работодателю после получения заключения врача запрещается использовать труд женщины, находящейся в послеродовом периоде продолжительностью до одного года, а если женщина кормит ребенка грудью (далее - работница) - в течение всего периода кормления, если будет признано, что выполнение соответствующей работы создает угрозу безопасности и здоровью работницы или ее ребенка.

Обязанность работодателя изменить положения трудового договора

Согласно статье 99 закона, для устранения любого риска, способного негативно повлиять на безопасность или здоровье работницы, работодатель, получив заключение врача, обязан обеспечить для нее такие условия и время работы, чтобы ее подверженность упомянутому риску была устранена. Если же такие условия и время работы обеспечить невозможно, работодатель обязан временно перевести работницу на другую, подходящую работу.

При этом размер зарплаты после изменения условий трудового договора не может быть меньше ее прежнего среднего заработка. А если такой перевод на другую работу обеспечить невозможно, то работодатель обязан предоставить работнице отпуск, во время которого за ней должен быть сохранен ее прежний средний заработок. Положения данной статьи применяются в течение всего периода кормления ребенка грудью.

О работе и рабочем времени

Если работа связана с деловыми поездками и командировками, то работницу можно направить в командировку или деловую поездку только с ее письменного согласия.

Работницу можно занимать на сверхурочных работах, если она дала на это письменное согласие, однако это ограничение действует в течение всего периода кормления, но не дольше чем до достижения ребенком двухлетнего возраста.

Работодатель обязан установить для работницы неполное рабочее на весь период кормления время, если она этого требует.

Закон запрещает кормящим матерям работать в ночное время в течение всего периода кормления, если есть заключения врача о том, что выполнение соответствующей работы создает угрозу для безопасности и здоровья работницы или ее ребенка.

Перерывы для кормления ребенка

Работнику, имеющему ребенка в возрасте до полутора лет, предоставляются дополнительные перерывы для кормления ребенка (данные положения распространяются на любое кормление и на работников обоего пола). О необходимости таких перерывов работник должен своевременно уведомить работодателя.

Продолжительность перерывов устанавливает работодатель после консультаций с представителями работников. При этом необходимо учитывать, что продолжительность перерывов должна составлять не менее 30 минут, а предоставляться они должны не реже, чем через каждые три часа. Устанавливая порядок предоставления перерыва, по возможности следует учитывать пожелания соответствующего работника.

Перерывы можно присоединить к обычному рабочему перерыву или, если того потребует работник, перенести на конец рабочего времени, соответственно сократив продолжительность рабочего дня.

(4) Перерывы для кормления ребенка засчитываются в рабочее время с сохранением за это время оплаты труда. Работникам, которым установлена определенная аккордная заработная плата, за это время выплачивается средний заработок.

Оплата труда

Если работнице, которая кормит ребенка грудью, установлена аккордная плата (заработная плата, которая выплачивается работнику после завершения всего объема работы, вне зависимости от количества затраченного времени) и по заключению врача для нее снижены нормы труда, то в течение всего периода кормления, но не дольше чем до достижения ребенком двухлетнего возраста, работодатель обязан платить работнице прежний средний заработок.

Запреты и ограничения на расторжение договора с кормящей женщиной

Закон запрещает работодателю расторгать трудовой договор с работницей в течение всего периода кормления ребенка грудью, но не дольше чем до достижения ребенком двухлетнего возраста. Исключение составляют случаи, связанные с поведением работницы (пункты 1-5 части первой статьи 101 закона, например, работник без уважительных причин допустил существенное нарушение трудового договора или правил трудового распорядка или при выполнении работы действовал противоправно, тем самым утратив доверие работодателя), а также ликвидация работодателя.

Еженедельный отдых и отпуск

Часть четвертая статьи 143 закона устанавливает, что письменным распоряжением работодателя работника можно привлечь к работе во время недельного отдыха, предоставив ему равноценный компенсирующий отдых в указанном в статье порядке, в следующих случаях:

1) если того требуют самые неотложные нужды общества;

2) чтобы устранить последствия непреодолимой силы, случайного происшествия или других чрезвычайных обстоятельств, неблагоприятно влияющих или способных повлиять на обычный ход работы на предприятии;

3) для завершения в установленное время срочной, ранее непредвиденной работы.

Однако в указанных выше случаях запрещается занимать на работе кормящую женщину в течение всего периода кормления, но не дольше чем до достижения ребенком двухлетнего возраста.

В исключительных случаях, когда в очередном году предоставление работнику ежегодного оплачиваемого отпуска в полном размере может неблагоприятно сказаться на обычном ходе работы на предприятии, с письменного согласия работника часть отпуска можно перенести на следующий год. Однако данное положение не применимо к работницам на весь период кормления, но не дольше чем до достижения ребенком двухлетнего возраста.

Для подтверждения того, что ребенок находится на грудном вскармливании, необходимо предоставить работодателю выданную врачом справку.

Выплата пособия по безработице, если его получатель принят на работу

Меня уволили по сокращению штата, сейчас у меня статус безработного, и мне ежемесячно перечисляют пособие. Я нашел работу, и 6 января у меня первый рабочий день. Будут ли мне еще выплачивать пособие в январе за период с 1 по 5 января?

Согласно положениям закона «О страховании на случай безработицы», если трудовые правоотношения прекращаются по инициативе работодателя или по взаимному согласию между работодателем и работником, то пособие назначается со дня поступления в Агентство государственного социального страхования заявления о предоставлении пособия по безработице, а фактическая выплата пособия начинается со следующего месяца.

Общая продолжительность выплаты пособия по безработице составляет восемь месяцев в течение 12-месячного периода со дня назначения пособия. Выплата пособия прекращается в том числе, если лицо утрачивает статус безработного.

В свою очередь, пункт 19 правил Кабинета министров № 752 «Правила о пособии по безработице и пособии на похороны» устанавливают, что пособие по безработице выплачивается за предыдущий месяц.

Следовательно, в январе 2025 года вам должны будут выплатить пособие по безработице за декабрь 2024 года, а в феврале 2025 года – пособие за период с 1 по 5 января 2025 года, если только не истек общий период выплаты пособия по безработице.