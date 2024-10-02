«Это была прекрасная и теплая неделя вместе. Вечер 22 сентября мы провели за разговором за кухонным столом. В тот момент мы не знали, что у Гатиса обострилось трудно наблюдаемое, а потому не выявленное и не леченное внутреннее заболевание. Около одиннадцати Гатис пошел в свою комнату. Пожелал нам спокойной ночи. И не проснулся", - поделился печальным известием на своей странице в Facebook архиепископ Янис Ванагс.

«Даруй вечный покой, Господи. Пусть вечный свет озарит его», — пишет отец.

Приносим искренние соболезнования. Отпевание состоится в четверг, 3 октября, в 13:00 в Домском соборе.