Пожар на Саркандаугаве: людей вытаскивали из огня, есть погибшие

Сегодня приблизительно в 9 часов ГПСС получила вызов в рижский микрорайон Саркандаугава, где открытым пламенем горели второй этаж и чердак двухэтажного жилого дома.

Местные жители сообщают, что перед пожаром слышали взрыв.

На месте пожарные установили, что горят две квартиры - на площади 20 кв. м и 10 кв. м, коридор на площади 20 кв. м, наружная стена на площади 5 кв. м, а также крыша и чердак на площади 20 кв. м. Общая площадь горения составила 65 кв. м. Пожар локализован, но работы на месте происшествия еще продолжаются.

До приезда ГПСС из здания эвакуировались шесть человек. Пожарные эвакуировали еще трех человек. Со второго этажа пожарные с помощью выдвижной лестницы спасли одного человека, а из горящей квартиры до приезда ГПСС эвакуировался один человек. Оба человека переданы медикам Службы неотложной медицинской помощи.

При проверке здания, однако, был обнаружен и погибший человек.

Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что, согласно первоначальной информации, в доме, возможно, взорвался газовый баллон, после чего возник пожар. По факту случившегося начат уголовный процесс.

На место происшествия прибудет представитель Стройуправы, чтобы убедиться в надежности конструкций здания.

В отделе внешней коммуникации Рижского самоуправления агентству ЛЕТА сообщили, что Рижское самоуправление предлагает всю возможную помощь жителям, которые в пятницу утром были эвакуированы из горящего дома в Саркандаугаве, на ул. Гауйенас, 9.

Как пояснили в самоуправлении, сейчас муниципальные службы ведут переговоры с эвакуированными жителями, которым предложат и возможности временного размещения, и кризисное пособие, и другую социальную помощь.

После локализации пожара дом в ближайшее время обследует строительный инспектор, чтобы принять решение о дальнейшей эксплуатации здания. В здании имеются частные квартиры и его обслуживают собственники здания.

Если здание после пожара или другого несчастья не подлежит использованию, собственникам квартир Рижское самоуправление предлагает получить как социальную помощь, так и возможность поселиться в пункте временного размещения. Эвакуированные жители имеют право получать в самоуправлении кризисное пособие - до 700 евро на одного человека или до 1400 евро на семью.

Пособие в кризисной ситуации может быть затребовано в течение двух месяцев со дня возникновения кризисной ситуации.

Жители могут обратиться с заявлением на получение кризисного пособия в Рижскую социальную службу, связавшись со службой по телефону 67 105 048.

Кроме того, в социальную службу можно обратиться, если нужна какая-либо другая помощь, например, одежда, продовольственные комплекты, восстановление документов, или еще какая-то социальная поддержка. Более подробная информация о возможностях социальной помощи доступна по телефону 80 005 055.

