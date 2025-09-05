Комиссия по этике создана, чтобы оценивать возможное неэтичное поведение депутатов Рижской думы. Но пожаловать Ланге на Лангу теперь будет сложно.

"Лиана Ланга. Которая не стесняется в выражениях. Кем я только ни была, и ватной, и рашисткой, и это не самые грубые выражения в мой адрес. Теперь она - образец этикетки. Ой, этикета конечно же, простите. Кстати, один раз, уже после того, как она стала депутаткой, я отослала ей скрин поведения депутатов Рижской думы по этическому кодексу. Но вуаля, и она сама будет решать, хорошее ли у не поведение в соцсетях ))", - прокомментировала новость журналист Латвийского радио 4 Ольга Князева.

В состав комиссии вошли также: Рудольф Бреманис (Суверенная власть), Алексей Росликов (Стабильности!), экс-министр культуры Агнесе Логина (Прогрессивные) и профессор Рингольд Балодис (Латвия на первом месте).