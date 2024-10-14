«Поющий полицейский» Пузиков попал под уголовку, но отделался штрафом. Правда, очень немалым

Пузикову было предъявлено обвинение по статье 329 Уголовного кодекса о недопустимости разглашения сведений или на котором в соответствии с законом лежит обязанность по сохранению их конфиденциальности.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок не более одного года, общественными работами, или штрафом.

LETA уже сообщала, что ранее Бюро внутренней безопасности (БВБ) возбудило уголовное дело в отношении Пузикова, сотрудника территориального подразделения администрации Рижского района, за разглашение частному лицу определенных сведений.

В ходе досудебного расследования БВБ установило, что Пузиков, используя информационные системы, предназначенные для выполнения служебных обязанностей, получил информацию о местонахождении своего знакомого [рэпера], разыскиваемого в рамках уголовного дела, и передал полученные сведения частному лицу. Разглашение информации затруднило получение доказательств для целей судопроизводства.

В связи с инцидентом к Пузикову применены меры, не связанные с лишением свободы, в том числе временный запрет на выполнение определенных обязанностей.

Ранее газета «Латвияс Авизе» сообщила, что Пузиков рассказал рэперу о том, что он находится в розыске. По данным «Латвияс Авизе», у человека, работающего в шоу-бизнесе, «по известным только ему одному причинам» возникли подозрения, что его может разыскивать полиция, поэтому он обратился за помощью к Пузикову, который, используя имеющиеся у него базы данных для помощи рэперу, убедился, что это действительно так, и сообщил ему об этом, дав ему возможность подготовиться к процессу, чтобы явиться к следователю на допрос в сопровождении адвоката.

Ранее Privātā Dzīve указывала, что Николаю Пузикову грозит арест, принудительные работы или штраф до 12 400 евро. Как видим, сумма штрафа в процессе прохождения дела по судебным инстанциям уменьшилась ровно вдвое.