Повышение НДС на латвийскую прессу на русском бьёт не только по русским — по всем: издатель Андрей Козлов

Комментируя это решение исполнительный директор Латвийской ассоциации издателей прессы Гунтарс Лицис заявил, что «складывается впечатление давления на демократию». Издатель Андрей Козлов (еженедельники «Вести», «Семь секретов», «Суббота») привел еще один довод – это разрушает целую отрасль латвийской экономики.

-Печать, доставка, торговля газетами и книгами – это целая отрасль, которая, давайте говорить честно, и так не жирует. А повышение НДС сразу в четыре раза будет иметь для нее самые разрушительные последствия. Давайте по пунктам:

1.В Латвии и так закрывается несколько киосков в месяц, потому что объем продаж не окупает их содержание. После повышения НДС на русскую прессу цены на издания неизбежно поднимутся, а вот объем продаж упадет – никто ведь не строит иллюзий по поводу покупательной способности нашего населения? Люди будут просто меньше покупать. Значит процесс сокращения торговых точек пойдет еще быстрее.

2.Сокращение продаж означает сокращение заказов в латвийских типографиях. А они и так, надо сказать, не то чтобы ими завалены. Не исключаю, что кому то придется или сокращать персонал, или вообще закрываться.

3.Увеличение цены подписки в наших условиях означает сокращение подписчиков. Это имеет прямое отношение к «Латвияс пастс», у которой сократится число абонентов. Здесь зависимость ровно та же: меньше абонентов – значит увеличиваются расходы на обслуживание оставшихся, и либо нужно увеличивать почте дотации из госбюджета, либо очередные увольнения персонала.

4.Русская пресса – как и латышская – является покупателем информации у латвийских новостных агентств, в первую очередь LETA. Это тоже помогает им содержать штат журналистов и фотографов. Проблемы у русской прессы означают сокращение подписчиков у новостных агентств – меньше денег, значит и им придется кого-то увольнять.

Все это в совокупности ведет к сокращению числа рабочих мест, снижению налоговых поступлений. Министр финансов подсчитал, что за счет повышенного НДС на русскую прессу он дополнительно получит в бюджет миллион евро. А интересно, кто-то подсчитал, сколько миллионов бюджет может лишиться в результате всего вышеперечисленного? Кто-то в правительстве вообще понимает, что любое решение о повышении налогов сразу тянет за собой целую цепочку последствий для любой отрасли, которой это касается.

Ну и последнее. Сегодня и многие латышские издательства имеют как латышские, так и русские СМИ. Это помогает им поддерживать конкурентоспособность на европейском рынке. Совершенно непонятно, зачем правительство бьет по их конкурентоспособности – результатом будет только расчистка рынка для глобальных игроков, которым ни местные типографии, ни местные рабочие места неинтересны. И налогоплательщики они те еще. Словом, экономической логики в решении поднять НДС на русскую прессу не вижу никакой. Тогда в чем она?