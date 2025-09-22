Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Повышение НДС на латвийскую прессу на русском бьёт не только по русским — по всем: издатель Андрей Козлов

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 12:31

Важно 0 комментариев

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

Комментируя это решение исполнительный директор Латвийской ассоциации издателей прессы Гунтарс Лицис заявил, что «складывается впечатление давления на демократию». Издатель Андрей Козлов (еженедельники «Вести», «Семь секретов», «Суббота») привел еще один довод – это разрушает целую отрасль латвийской экономики.

-Печать, доставка, торговля газетами и книгами – это целая отрасль, которая, давайте говорить честно, и так не жирует. А повышение НДС сразу в четыре раза будет иметь для нее самые разрушительные последствия. Давайте по пунктам:

1.В Латвии и так закрывается несколько киосков в месяц, потому что объем продаж не окупает их содержание. После повышения НДС на русскую прессу цены на издания неизбежно поднимутся, а вот объем продаж упадет – никто ведь не строит иллюзий по поводу покупательной способности нашего населения? Люди будут просто меньше покупать. Значит процесс сокращения торговых точек пойдет еще быстрее.

2.Сокращение продаж означает сокращение заказов в латвийских типографиях. А они и так, надо сказать, не то чтобы ими завалены. Не исключаю, что кому то придется или сокращать персонал, или вообще закрываться.

3.Увеличение цены подписки в наших условиях означает сокращение подписчиков. Это имеет прямое отношение к «Латвияс пастс», у которой сократится число абонентов. Здесь зависимость ровно та же: меньше абонентов – значит увеличиваются расходы на обслуживание оставшихся, и либо нужно увеличивать почте дотации из госбюджета, либо очередные увольнения персонала.

4.Русская пресса – как и латышская – является покупателем информации у латвийских новостных агентств, в первую очередь LETA. Это тоже помогает им содержать штат журналистов и фотографов. Проблемы у русской прессы означают сокращение подписчиков у новостных агентств – меньше денег, значит и им придется кого-то увольнять.

Все это в совокупности ведет к сокращению числа рабочих мест, снижению налоговых поступлений. Министр финансов подсчитал, что за счет повышенного НДС на русскую прессу он дополнительно получит в бюджет миллион евро. А интересно, кто-то подсчитал, сколько миллионов бюджет может лишиться в результате всего вышеперечисленного? Кто-то в правительстве вообще понимает, что любое решение о повышении налогов сразу тянет за собой целую цепочку последствий для любой отрасли, которой это касается.

Ну и последнее. Сегодня и многие латышские издательства имеют как латышские, так и русские СМИ. Это помогает им поддерживать конкурентоспособность на европейском рынке. Совершенно непонятно, зачем правительство бьет по их конкурентоспособности – результатом будет только расчистка рынка для глобальных игроков, которым ни местные типографии, ни местные рабочие места неинтересны. И налогоплательщики они те еще. Словом, экономической логики в решении поднять НДС на русскую прессу не вижу никакой. Тогда в чем она?    

 

Солнышко ещё выглянет: погода на завтра

Важно 15:11

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Прохладное утро: погода на вторник намекает на осень

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Читать

Экс-министр культуры создала музей Пурвитиса без его картин ради госфинансирования?

Важно 14:33

Важно 0 комментариев

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

Читать

Корзина низких цен себя не оправдала: производители продуктов бьют тревогу

Важно 14:25

Важно 0 комментариев

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Читать

Не доверяйте иностранцам: Бюро по защите Сатверсме призывает учёных бояться шпионов

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Читать

Мамыкин на шоу у Соловьёва объяснил, почему Пугачёву не выгоняют из Латвии

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

Читать

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Важно 14:11

Важно 0 комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Читать