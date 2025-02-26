Повышение налогов неизбежно: во что обойдётся стране введение базовой пенсии

"Базовая пенсия, напротив, предусматривала бы фиксированную сумму для всех граждан вне зависимости от их заработка. Это элемент перераспределения, которого в текущей пенсионной системе Латвии нет", — пояснил экономист Банка Латвии Олег Ткачев.

Если объяснять простым языком, то базовая пенсия подразумевает перераспределение средств: часть более высоких пенсий идет на поддержку граждан с минимальными выплатами. При этом существующие три уровня пенсионной системы сохраняются — они продолжат определять размер пенсии исходя из заработка и уплаченных налогов.

Фактически базовая пенсия стала бы четвертым уровнем, обеспечивающим одинаковый фиксированный доход для всех, а не процент от заработной платы. Например, каждому гражданину выплачивали бы 200 евро, после чего подключались бы уже знакомые три уровня пенсионной системы. Пока что обсуждение этой инициативы находится на начальном этапе.

Предложенные Министерством благосостояния четыре варианта реформирования пенсий — это лишь предварительные концепции.

"Базовая пенсия строится на двух ключевых принципах. Во-первых, минимальная пенсия, привязанная к уровню доходов в стране, постепенно увеличивается, что в перспективе может приблизить ее к выплатам для низкооплачиваемых работников. Однако в этом случае у граждан может исчезнуть стимул платить социальный налог, ведь размер их пенсии от этого не изменится. Во-вторых, со временем уровень замещения доходов в Латвии снизится. Введение базовой пенсии может помочь решить обе эти проблемы", — отметил экономист.

Банк Латвии в целом поддерживает идею базовой пенсии, учитывая, что подобная система уже действует в Литве и Швеции. Однако ключевой вопрос остается открытым — финансирование.

Министерство благосостояния предлагает внедрить базовую пенсию к 2029 году. На начальном этапе для этого потребуется относительно небольшое финансирование, но со временем расходы возрастут. Чтобы обеспечить выплаты, необходимо найти баланс между сокращением бюджетных расходов в других сферах и увеличением налогов. Однако Ткачев скептически относится к возможности значительного урезания расходов. По его мнению, чтобы достичь запланированных показателей к 2050 году, повышение налогов неизбежно.