Повстанцы в Дамаске заявили о победе в эфире государственного телевидения; судьба Асада пока неизвестна

В своем обращении к народу они призвали «моджахедов [то есть воинов] и граждан обеспечить сохранность собственности свободного сирийского государства».

«Да здравствует Сирия, свободная и гордая! Для всех сирийцев вне зависимости от секты», — заявили повстанцы.

Сирийские повстанцы заявили, что после захвата Хомса прорвались в столицу страны Дамаск. Вскоре после этого премьер-министр Сирии заявил, что готов к передаче власти.

По данным агентства Reuters, командование сирийской армии начало уведомлять офицеров о падении режима. По информации Reuters и мониторинговых групп, президент Сирии Башар Асад улетел из Дамаска в неизвестном направлении. До сообщений о прорыве повстанцев в Дамаск в аппарате Асада отрицали, что он покинул столицу.

Повстанцы также заявляют, что освободили заключенных из военной тюрьмы Сайедная. Правозащитники утверждали, что в ней были замучены более 30 тыс. заключенных, преимущественно противников режима Асада. Главная действующая сила среди повстанцев — исламистское движение «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), признанное террористической организацией во многих странах, включая Россию. Своей главной целью ХТШ называет свержение режима Асада.

Госучреждениями Сирии будет руководить глава правительства до передачи власти

Сирийские государственные учреждения будут находиться под управлением главы правительства Мухаммеда Джалали до тех пор, пока они не будут переданы новой власти, сообщил глава повстанцев.

Как передает Reuters, такое заявление Абу Мухаммеда аль-Джулани свидетельствует о том, что повстанцы пытаются обеспечить упорядоченный переход власти после того, как они объявили о конце режима Башара Асада.

Подписанное его настоящим именем - Ахмед аль-Шараа - заявление Джулани запрещает военным силам в Дамаске приближаться к государственным учреждениям и стрелять в воздух.

В интервью телекомании Al Arabiya Джалали, назначенный Асадом премьер-министром в сентябре, сказал, что говорил с лидером повстанцев о переходном периоде.

Он заявил, что в Сирии должны пройти свободные выборы и выразил готовность поддержать преемственность власти.

Министр телекоммуникаций Сирии Эяд аль-Хатиб в интервью Al Arabiya сообщил, что с ним связался представитель повстанцев, отвечающий за СМИ и коммуникации. По словам Хатиба, они договорились, что телекоммуникации и интернет в стране будут продолжать работать.

С падением режима Асада остаётся неясной судьба российских военных баз на территории Сирии

Российские подразделения в Сирии находились не только на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе в Хмеймиме, но и во многих других местах — на подконтрольных курдам территориях на севере и северо-востоке, в районе Дейр-эз-Зойра, Пальмиры, к югу от Дамаска. Они обслуживали стратегические объекты и были относительно немногочисленны.

После взятия повстанцами Алеппо и их продвижением на Хаму, Хомс и Дамаск российское командование начало отводить контингент, охраняющий и обслуживающий военные объекты, в направлении Хмеймима и Тартуса. Но ситуация развивалась быстро, и удалось ли вывести всех российских военных — пока неизвестно.

Впрочем, и главные российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе уже не могут считаться безопасным местом. В субботу силы повстанцев вышли к горной гряде и находились менее чем в 30 км от российского аэродрома, а значит, их артиллерия и дроны уже тогда могли его атаковать.

Что станет с российской авиацией, которая ещё несколько дней назад наносила удары по колоннам повстанцев?

Судя по спутниковым снимкам, в первых числах декабря российские корабли и вспомогательные суда покинули базу в Тартусе. Однако на других снимках, сделанных в то же время, российские боевые самолёты на авиабазе в Хмеймиме ещё оставались.

«Эвакуировать базы практически невозможно, — писал в пятницу российский военный эксперт и блогер Fighterbomber. — В лучшем случае можно эвакуировать большую часть личного состава, документацию и перегнать исправные самолёты».

А в воскресенье Fighterbomber сообщил, что российский персонал авиабазы начал подготовку к выводу техники: «Так как в нашем распоряжении остался только один аэродром, можно предположить, что вывод будет в Россию. Ну или в Африку».

В настоящий момент паники на российских базах в Тартусе и Хмеймиме нет, пишет блогер. По его мнению, это указывает на существующую договорённость между Россией и Турцией.

В сложившейся ситуации действительно многое зависит от позиции Турции. И скорее всего, Анкаре выгодно, чтобы российские войска покинули Сирию беспрепятственно.

Что сейчас происходит в Дамаске: празднования и слезы

Корреспондент Би-би-си Барбара Плетт-Ашер недавно побывала на главной площади Дамаска. Она передает, что там сейчас находится множество вооруженных людей, которые стреляют в воздух, чтобы отпраздновать победу.

Она также проехала мимо одной из военных баз — похоже что туда заходят люди и забирают оружие и военную технику.

Известно, что когда повстанцы зашли в столицу Сирии, в центре собралось немало людей, выражавших радость в связи с происходящим: они скандировали, что Сирия теперь свободна.

Многие люди говорят о конце репрессивного режима, который управлял страной в течение многих десятилетий. Важно, что одним из первых шагов повстанцев было освобождение заключенных, в числе которых, вероятно, было немало диссидентов, которые были лишены свободы и подвергались пыткам.

Впрочем, по словам нашего корреспондента, многие жители Сирии озабочены поскольку неясной остается судьба религиозных меньшинств, сторонников режима Асада, военных и других групп. Барбара Плетт-Ашер передает, что поговорила с человеком, находившимся на ливанской стороне границы, который плакал от отчаяния.

Он говорит, что боится повстанцев и пытался вывезти из Сирии свою семью, но не смог этого сделать.

Версии о том, где сейчас может быть Асад: разбившийся самолет и убежище в другой стране

На фоне сообщений о конце режима Башара Асада остается неясным, где сейчас может находиться президент Сирии. Агентство Reuters пишет со ссылкой на источники, что самолет с ним мог потерпеть крушение, другие рассуждают о возможности того, что Ассад попросит об убежище в другой стране.

Reuters сообщает со ссылкой на данные сайта Flightradar, что примерно в то же время, когда стало известно о захвате Дамаска повстанцами, из аэропорта столицы вылетел самолет авиакомпании Syrian Air.

Вначале этот борт направлялся в сторону сирийского приморского региона, где сильны позиции секты алавитов, к которой принадлежит Асад. Однако затем он сделал внезапный разворот и отправился в противоположном направлении, а вскоре исчез с карты, сообщает агентство.

При этом Reuters отмечает, что не может установить, кто именно находился на борту этого самолета.

Некоторые источники говорят, что речь идет о самолете «Ил-76», который, возможно, пытался лететь в направлении российской авиабазы в Латакии.

Как сообщают два сирийских источника, на которых ссылается Reuters, «есть очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе, поскольку остается загадкой, почему самолет неожиданно развернулся и исчез с радара».

«Он пропал с радара, возможно, был отключен транспондер, но я думаю, что более вероятно то, что он упал», — цитирует Reuters неназванного собеседника.

Би-би-си не может подтвердить эти данные о судьбе Асада.

Тем временем дипломатический советник главы Объединенных Арабских Эмиратов Авнвар Гаргаш сообщил, что не знает, находится ли Асад в этой стране.

Во время разговора с журналистами в Бахрейге он сказал: «Когда кто-то спрашивает „куда направится Башар Асад?“, это, в конце концов, не так уж принципиально для истории. Я не думаю, что это важно».