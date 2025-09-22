Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 22. Сентября Завтра: Maigurs, Marica, Maris
Доступность

Повод для гордости: новая тюрьма самая современная в Балтии (ФОТО)

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 18:40

Важно 0 комментариев

LETA

Новая Лиепайская тюрьма - самая современная тюрьма в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе, заявил агентству ЛЕТА государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Современность отражается в используемых технологиях, в том числе в системах безопасности. Здесь нет совершенно уникальных технологий, которых бы не существовало в других странах мира. "Обычная тюрьма для всех типов заключенных без каких-либо особых изысков. В этой тюрьме сможет находиться как миллионер, так и человек из низших слоев общества, которому просто не повезло. Задача проста - сделать так, чтобы после освобождения человек не причинил никому вреда и не совершил новых преступлений", - подчеркнул чиновник.

Новая тюрьма будет предназначена только для мужчин и для заключенных из Курземе и соседних регионов. Новая тюрьма будет способствовать не только ресоциализации заключенных, но и сокращению тюремной субкультуры и наличия запрещенных предметов в камерах. Одной из особенностей субкультуры является возможность обмениваться информацией, но в новой тюрьме в каждой камере будет содержаться только два заключенных, а не более десяти.

Фотогалерея
1 из 10
2 из 10
3 из 10
4 из 10
5 из 10
6 из 10
7 из 10
8 из 10
9 из 10
10 из 10

В то же время новая тюрьма позволит тюремному персоналу более эффективно контролировать и надзирать за заключенными. Хотя в существующих латвийских тюрьмах бывали случаи побегов, новая тюрьма призвана еще больше снизить этот риск. Госсекретарь не назвал конкретные меры безопасности, но подчеркнул, что само расположение тюрьмы снижает этот риск, поскольку по периметру тюрьмы нет жилых домов, а есть, например, трехуровневый забор.

Для новой тюрьмы потребуется 450 сотрудников разных уровней и профессий. В настоящее время в старой Лиепайской тюрьме работает около 200 человек, которые, соответственно, перейдут в новую тюрьму. Соответственно, администрации тюрьмы необходимо найти около 250 дополнительных сотрудников. Часть персонала может быть переведена из Елгавской тюрьмы, которая будет закрыта. Минюст и Управление мест заключения продолжают набор персонала для работы в пенитенциарной системе продолжается.

На вопрос, не станет ли Лиепайская тюрьма в будущем латвийской супертюрьмой, что приведет к возможному закрытию других тюрем, не включенных в планы, учитывая, что количество преступлений формально снижается, госсекретарь ответил, что на самом деле текущая тенденция заключается в том, что количество заключенных не снижается в больших масштабах. Три года назад, когда только строилась новая лиепайская тюрьма, прогнозировалось, что в этом году численность заключенных составит 3 400 человек, в то время как сейчас она составляет около 3 600. Это связано, например, с изменениями в делах, связанных с национальной безопасностью и насилием. В настоящее время Министерство юстиции считает, что новые гигантские тюремные комплексы не нужны, а проблема должна решаться на местном уровне. В то же время, конечно, необходимо финансирование для развития инфраструктуры пенитенциарной системы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:50 22.09.2025
Голосуешь против бюджета — подрываешь оборону!
Bitnews.lv 27 минут назад
Правительство вводит 21% НДС для книг и прессы на русском языке
Bitnews.lv 1 час назад
Правительство поддержало приоритеты на полмиллиарда евро
Bitnews.lv 1 час назад
Рижский аэропорт в августе потерял 7% пассажиров
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: пора в поход на Антарктиду
Sfera.lv 4 часа назад
Рига: с вокзалом как-то не срастается…
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: будет новая женская зона
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: без опыта, но свои
Sfera.lv 9 часов назад

Коллапс на границе: люди сутками ждут, чтобы вернуться домой (ВИДЕО)

Важно 18:59

Важно 0 комментариев

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

Читать
Загрузка

Реформа в школах: недобор учеников ударит прямо по финансам

Новости Латвии 18:51

Новости Латвии 0 комментариев

В следующем году с введением новой модели финансирования школ в полном объеме Министерство образования и науки (МОН) планирует ввести переходный этап в финансировании средних школ, сообщили агентству ЛЕТА в МОН.

В следующем году с введением новой модели финансирования школ в полном объеме Министерство образования и науки (МОН) планирует ввести переходный этап в финансировании средних школ, сообщили агентству ЛЕТА в МОН.

Читать

Повышение НДС на латвийскую прессу на русском бьёт не только по русским — по всем: издатель Андрей Козлов

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

Читать

Откуда такие дикие цены! Португальский бизнесмен пытается разобраться

Выбор редакции 18:34

Выбор редакции 0 комментариев

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Читать

Коррупция с «гостайной»: инспекторов из налоговой обвинили в растрате

Важно 18:18

Важно 0 комментариев

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

Читать

Обвинялся в домогательствах, теперь снова работает: дело о неврологе Вишкерсе

ЧП и криминал 18:11

ЧП и криминал 0 комментариев

В начале года Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica сообщил о возможных домогательствах невролога Леонида Вишкерса к пациенткам. Полиция начала расследование, а сам врач временно прекратил работу. Теперь он возобновил приём пациентов, сообщила передача LTV DeFacto.

В начале года Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica сообщил о возможных домогательствах невролога Леонида Вишкерса к пациенткам. Полиция начала расследование, а сам врач временно прекратил работу. Теперь он возобновил приём пациентов, сообщила передача LTV DeFacto.

Читать