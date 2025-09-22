Повод для гордости: новая тюрьма самая современная в Балтии (ФОТО)

Современность отражается в используемых технологиях, в том числе в системах безопасности. Здесь нет совершенно уникальных технологий, которых бы не существовало в других странах мира. "Обычная тюрьма для всех типов заключенных без каких-либо особых изысков. В этой тюрьме сможет находиться как миллионер, так и человек из низших слоев общества, которому просто не повезло. Задача проста - сделать так, чтобы после освобождения человек не причинил никому вреда и не совершил новых преступлений", - подчеркнул чиновник.

Новая тюрьма будет предназначена только для мужчин и для заключенных из Курземе и соседних регионов. Новая тюрьма будет способствовать не только ресоциализации заключенных, но и сокращению тюремной субкультуры и наличия запрещенных предметов в камерах. Одной из особенностей субкультуры является возможность обмениваться информацией, но в новой тюрьме в каждой камере будет содержаться только два заключенных, а не более десяти.

В то же время новая тюрьма позволит тюремному персоналу более эффективно контролировать и надзирать за заключенными. Хотя в существующих латвийских тюрьмах бывали случаи побегов, новая тюрьма призвана еще больше снизить этот риск. Госсекретарь не назвал конкретные меры безопасности, но подчеркнул, что само расположение тюрьмы снижает этот риск, поскольку по периметру тюрьмы нет жилых домов, а есть, например, трехуровневый забор.

Для новой тюрьмы потребуется 450 сотрудников разных уровней и профессий. В настоящее время в старой Лиепайской тюрьме работает около 200 человек, которые, соответственно, перейдут в новую тюрьму. Соответственно, администрации тюрьмы необходимо найти около 250 дополнительных сотрудников. Часть персонала может быть переведена из Елгавской тюрьмы, которая будет закрыта. Минюст и Управление мест заключения продолжают набор персонала для работы в пенитенциарной системе продолжается.

На вопрос, не станет ли Лиепайская тюрьма в будущем латвийской супертюрьмой, что приведет к возможному закрытию других тюрем, не включенных в планы, учитывая, что количество преступлений формально снижается, госсекретарь ответил, что на самом деле текущая тенденция заключается в том, что количество заключенных не снижается в больших масштабах. Три года назад, когда только строилась новая лиепайская тюрьма, прогнозировалось, что в этом году численность заключенных составит 3 400 человек, в то время как сейчас она составляет около 3 600. Это связано, например, с изменениями в делах, связанных с национальной безопасностью и насилием. В настоящее время Министерство юстиции считает, что новые гигантские тюремные комплексы не нужны, а проблема должна решаться на местном уровне. В то же время, конечно, необходимо финансирование для развития инфраструктуры пенитенциарной системы.