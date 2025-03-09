Поверку счетчиков воды больше проводить не будут? Минэкономики считает, что она не нужна

С идеей внедрить новую систему поверки или вообще отменить ее выступил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК): «Счётчики воды в жилых домах необходимо поверять каждые два года — или нужно покупать новый счётчик. По моему мнению, это совершенно ненужное занятие, от него можно вообще отказаться».

Поверка счётчиков воды проводится не раз в два года, а раз в четыре года, согласно нормативным актам, говорят на предприятии Rēzeknes novada komunālserviss. Есть индивидуальные счётчики в квартирах и домовой счётчик.

Янис Кравалис, член правления Rēzeknes novada komunālserviss, поясняет, говоря об общедомовом счётчике: «Если разница между показаниями этого счётчика и квартирными превышает 20% — мы выясняем, что произошло. Или утечка, или кто-то ворует воду. Мы также проверяем, может, у кого-то истёк срок верификации».

Точность учёта расхода воды — в первую очередь в интересах самих потребителей. Сандис Деюс, исполнительный директор Ассоциации предприятий водоснабжения и канализации, говорит — непонятно, в чем будет польза для госказны:

«Мы не видим никакой связи с госбюджетом или экономии госбюджета. Возможно, в какой-то момент немного сэкономят средства потребителей — но тогда встает вопрос о надежности процесса учёта».

Центр защиты прав потребителей изучил существующую систему и тоже пришел к выводу, что она себя не оправдывает. В Минэкономики утверждают, что в настоящее время работают над предложением об изменении существующей процедуры поверки — но пока не поясняют подробно, что это будет означать.