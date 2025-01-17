Поужинал, называется, в ресторане: запутанное дело 70-х

Отсутствовали примерно полчаса

В тот вечер в рижский ресторан «Щецин» вошли трое посетителей. Когда-то это заведение, расположенное в Кенгарагсе на улице Маскавас и названное в честь польского города - побратима Риги, пользовалось завидной популярностью. В него было просто так не попасть. Гости сели за столик, заказали ужин. Вскоре двое из них вышли и вернулись примерно через полчаса. Снова стали пить. Потом все трое покинули ресторан.

Тот, который оставался за столиком, когда двое на время выходили, сел в такси и поехал к своему приятелю. Возвратился домой он поздно ночью. Выключатель в коридоре квартиры был сломан, и клиент, раздевшись в темноте, сразу же лег спать.

Утром, увидев на полу кушак от платья жены, находившейся в больнице, хозяин квартиры бросился к платяному шкафу. Он был пуст. Исчезли также семейные драгоценности, а также деньги, отложенные на отпуск. Не оказалось и нескольких пятирублевок, оставленных на столе перед уходом в ресторан.

Потерпевший вспомнил, что ключ от входной двери он вечером оставлял в пальто, а теперь он почему-то был в кармане пиджака. И уже спустя 15 минут потерпевший Сергей М. рассказывал об этом в отделении милиции.

Выяснилось, что в тот вечер в ресторане он был с людьми, мало ему знакомыми, - Янисом, парнем лет восемнадцати, сыном пенсионера, и Херманисом, молодым инженером, у которого Сергей несколько раз бывал дома, но ничего о нем не знал.

Работник уголовного розыска сразу же установил, что Янис не учился и не работал, а жил на деньги отца. Год назад его задерживали за хулиганство, но до суда дело так и не дошло. А Херманис оказался не инженером, а бывшим заключенным, только недавно освободившимся из мест не столь отдаленных. Причем он отбывал наказание за воровство. Напрашивалась мысль, что квартиру обокрали они.

Подозрение обосновывалось весомой доказательной базой. Швейцар ресторана опознал обоих. Он рассказал, что именно они выходили из зала и искали платок в кармане пальто. Официант вспомнил, что расчет за ужин производился пятирублевыми купюрами. Также и соседка по лестничной площадке подтвердила, что видела этих двух молодых людей в тот вечер у дверей квартиры Сергея М.

Обнаружились и похищенные вещи. Их нашли у Эльзы, с которой Янис был в близких отношениях.

Свидетельница Марите показала, что видела, как парень передавал девушке эти вещи. Потерпевший их опознал. В итоге Янис сознался в преступлении, заявив, что совершил кражу один. Казалось, что преступление было раскрыто и дело можно было передавать на рассмотрение в суд.

Неожиданный поворот

Но на судебном заседании произошел неожиданный поворот. Янис от своих прежних показаний отказался. Его примеру последовали некоторые свидетели, в том числе и Марите, которая вообще не явилась на заседание. В итоге суд не вынес приговор обвиняемому.

Янис мог действительно искать платок, а не ключи в кармане пальто, его товарищ мог платить пятирублевками, а их обоих могли видеть у дверей квартиры Сергея, которого они знали. Но все это не означало, что кражу совершили они. Было очевидно, что расследование проведено поверхностно, небрежно.

В итоге суд отправил уголовное дело на доследование. Однако отец Яниса с таким решением не согласился и добился отмены определения народного суда. Верховный суд Латвийской ССР постановил: без дополнительного расследования рассмотреть дело в народном суде другого состава.

И вновь часть свидетелей не явилась на заседание, а остальные отказались от своих показаний, сделанных во время следствия. Может быть, суд и оправдал бы Яниса, если бы не стало известно, что свидетельница Марите приходила в суд, но у подъезда ее встретили родители обвиняемого и Херманис, насильно посадили в машину и увезли. Суд отложил слушание дела, предложив милиции разыскать Марите. Утром ее нашли на квартире Херманиса. Она рассказала, что с помощью угроз ее принудили молчать и увезли.

Новое расследование

С учетом вновь открывшихся обстоятельств было решено провести новое расследование. Первым делом новый следователь решил изъять замок из входной двери квартиры Сергея М. Следователь рассуждал, что если кражу совершили другие, то замок двери могли открыть лишь поддельным ключом или отмычкой. Но тогда внутри замка должны быть свежие царапины. Однако экспертиза их не обнаружила. Это говорило не в пользу обвиняемого. Ведь кто-то другой воспользоваться ключом не мог, так как Сергей той ночью, вернувшись домой от приятеля, нашел ключ в кармане своего пиджака. Значит, изъять его могли только Янис с Херманисом.

Но они утверждали, что выходили из ресторана в 19 часов, то есть тогда, когда свидетельницы-соседки не было дома. Она еще не вернулась с работы. Эту информацию решили проверить. Организовали следственные действия. В присутствии понятых проверили по часам весь ее путь с работы домой. Оказалась, что домой она пришла без четверти семь и вполне могла видеть обвиняемых.

"Мы не могли украсть, - заявили они, - хотя бы потому, что отлучались из ресторана не больше, чем минут на сорок. Ведь за это время было невозможно совершить кражу. Причем уходили мы с ведома Сергея". Тогда был проведен второй следственный эксперимент. Оперативник вместе с понятыми вышел из ресторана, взял такси, поехал на квартиру Сергея, собрал из шкафа вещи и драгоценности, отвез их туда, где они были найдены, и возвратился назад в ресторан.

Вся эта операция заняла 29 минут. Но все это были только косвенные улики. Ведь в квартиру теоретически мог попасть кто-то другой.

Следователь вновь обратился к показаниям свидетелей. Марите заявила, что перед вторым судебным заседанием родители Яниса приглашали ее к себе в квартиру, там предлагали деньги за то, чтобы она молчала. Родители же заявили, что девушку вообще не знают. Кто же из них врет?

Следователь решил, что если Марите была в квартире, то ей должно быть известно расположение комнат и имеющаяся там мебель. Девушка нарисовала план квартиры, назвала мебель. В присутствии понятых с этим планом они направились в квартиру родителей Яниса. Но оказалось, что расстановку мебели девушка указала неверную. Ничто не соответствовало ее описанию.

Тогда внимательно осмотрели полы во всех комнатах. И кое-где обнаружились свежие царапины, правда, затертые мастикой. Очевидно, что недавно мебель в квартире передвигали. Тогда следователь вызвал на допрос Яниса, который находился под стражей и не мог знать о недавних перемещениях.

Нарисованный им план квартиры полностью совпадал с тем, который нарисовала девушка. Значит, она говорила правду о том, что именно Янис передал своей пассии похищенные вещи. Несомненным было и то, что ее пытались подкупить.

Логика фактов оказалась неотразимой. Янис сознался, что отец посоветовал дать на суде ложные показания. Рассказал и Херманис, как он вместе с родителями Яниса подкупал свидетелей, а также обо всех обстоятельствах кражи. Сознались и сами родители. В итоге к различным срокам лишения свободы были приговорены все четверо.

Александр ВАЛЬТЕР