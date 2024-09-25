В качестве одной из основных причин Аргалис назвает возврат недвижимости в Риге владельцам.

"Владельцы имущества посчитали, что это золотая жила — они установили чрезвычайно высокую арендную плату за помещения на первом этаже. Несомненно, в Риге сейчас меньше и жителей, и туристов тоже стало меньше. Это один вопрос, но следующий вопрос в том, что это оказалась абсолютно неправильная политика – и собственники, и Рижская дума смотрели на нее по-разному. Я думаю, что сейчас нужно проделать большую работу по возрождению Старой Риги", - сказал бывший мэр Риги.

Аргалис привел в пример Германию, где в городах сложилась аналогичная ситуация, когда городская среда была пуста.

"Там местные власти решили пойти навстречу владельцам, который держат сувенирный магазин или кафе на первом этаже своего дома, тогда у него огромные скидки по налогу на недвижимость, а также своеобразное подключение к городским коммуникациям. Также строго проверяют, находится ли кафе, которое будет работать в этом здании, в собственности владельца или арендует. Если помещение сдается в аренду, то есть жесткое требование, чтобы за него не устанавливалась огромная аренда [плата] по договору", — сказал Аргалис.

Поэтому, по словам бывшего градоначальника, чтобы возродить Старую Ригу, потребуется "напряженная работы" со стороны Рижского самоуправления в будущем.

"Это один из моментов, как мы можем возродить Старый город", — считает Аргалис.