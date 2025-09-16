Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Сентября Завтра: Asja, Asnate, Dags
Доступность

Потратим деньги на своих граждан: в Чехии оппозиция критикует поставку снарядов Украине

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 15:06

Мир 0 комментариев

Успешные усилия Чешской Республики по поставке более миллиона артиллерийских снарядов для Украины подвергаются критике со стороны партии, лидирующей в опросах общественного мнения перед октябрьскими парламентскими выборами в стране.

Лидер партии ANO и бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что эта инициатива, в рамках которой в этом году уже было поставлено 1 миллион снарядов, обходится налогоплательщикам слишком дорого, и эти деньги следует тратить «на наших собственных граждан».

В интервью Reuters он назвал эту инициативу «прогнившей» и заявил, что она будет отменена, если он вернется к власти.

«Судя по имеющейся у нас информации, речь идет о несоразмерной прибыли, низком качестве и сомнительных поставщиках. По этим причинам этим вопросом должно заниматься НАТО», — заявил POLITICO заместитель председателя ANO Карел Гавличек.

Чешское правительство под руководством премьер-министра Петра Фиалы защищает инициативу по поставке боеприпасов.

«Любая остановка этой инициативы станет настоящим подарком для [президента России Владимира] Путина. Те, кто об этом говорят, рискуют безопасностью Европы», — предупредил в прошлом месяце министр иностранных дел Ян Липавский на встрече с чешскими послами.

Прага начала эту инициативу по снабжению боеприпасами в 2024 году в ответ на задержки США с отправкой снарядов в Украину. Нехватка боеприпасов лишала киевские войска важнейшего оружия в то время, когда Россия получала помощь от своего союзника Северной Кореи и приобретала преимущество на поле боя.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что до начала инициативы Россия имела десятикратное преимущество в артиллерийских боеприпасах, но с тех пор оно сократилось до 2:1 в пользу Москвы.

В рамках этой инициативы собираются западные пожертвования боеприпасов, а также закупаются снаряды на мировом рынке, и все это отправляется в Киев. Это облегчает бремя других стран, и организаторы заявили, что растущее число пожертвований является доказательством успеха инициативы.

В прошлом году Чехия координировала поставку 1,5 миллиона крупнокалиберных боеприпасов при финансовой поддержке 14 стран. В этом году она планирует поставить 1,8 миллиона патронов, сказал Алеш Вытечка, глава Межправительственного агентства по сотрудничеству в области обороны. Эта инициатива подверглась критике за предполагаемую непрозрачность, но в интервью BBC Павел назвал такие жалобы «попытками подорвать инициативу».

Однако скептицизм ANO по поводу инициативы по поставке боеприпасов нашел отклик у чешских избирателей. В июньском опросе, проведенном организацией Stem, респондентов спросили об уровне поддержки Чехии Украине: 49% ответили, что она слишком велика, 29% — что она вполне адекватна, а 6% — что она недостаточна.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что до начала этой инициативы Россия имела десятикратное преимущество в боеприпасах для артиллерии, но с тех пор оно сократилось до 2:1 в пользу Москвы. 

Вытечка подчеркнул, что правительство стремится быть максимально прозрачным, но отметил, что некоторая информация не должна быть доступна общественности. «Мы не можем публично раскрывать тип или цену боеприпасов, их назначение или дату доставки. Однако о каждом пожертвовании сообщается еженедельно», — сказал он.

Он добавил, что благодаря инициативе по снабжению боеприпасами Чешская Республика стала играть важную роль в организации военной помощи Украине, не принимая на себя большую финансовую нагрузку.

Но несмотря на широкую поддержку проекта в Брюсселе и Киеве, он вызвал подозрения у общественности в Чехии, поскольку чехи все больше скептически относятся к войне в Украине. 

«Поскольку лишь немногие верят, что Украина победит, и еще меньше верят в быстрое урегулирование конфликта, они не видят смысла в отправке военной помощи», — сказал аналитик Stem Йиржи Таборский.

Согласно опросу POLITICO, партия ANO пользуется поддержкой 32% избирателей, в то время как коалиция Spolu Фиалы — только 21%. Если Бабиш сдержит свое слово и заблокирует инициативу по поставке боеприпасов, другим западным партнерам Украины придется вносить больший вклад.

Павел также заявил, что не может гарантировать продолжение чешской политики в отношении Украины, поскольку это зависит от результатов октябрьских выборов.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:45 16.09.2025
Медики требуют 133 млн евро на зарплаты
Bitnews.lv 28 минут назад
Введёт ли ЕС налог на дрова и ударит ли он по кошелькам латвийцев?
Bitnews.lv 2 часа назад
«Запрещены любые сговоры» — СК о протесте пассажирских перевозчиков
Bitnews.lv 2 часа назад
Лекарства снова в дефиците в аптеках Латвии
Bitnews.lv 2 часа назад
В Латвии за неделю зафиксировано пять смертей от Covid-19
Bitnews.lv 2 часа назад
Япония: латвийской слонихе Зузе — 35 лет
Sfera.lv 3 часа назад
Эстония: «когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска…»*
Sfera.lv 5 часов назад
Балтия: жуликам на прокорм
Sfera.lv 6 часов назад

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Важно 19:24

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Читать
Загрузка

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Читать

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Читать

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Читать

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Читать

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Бизнес 18:31

Бизнес 0 комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Читать

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Важно 18:25

Важно 0 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Читать