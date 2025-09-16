Потратим деньги на своих граждан: в Чехии оппозиция критикует поставку снарядов Украине

Лидер партии ANO и бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что эта инициатива, в рамках которой в этом году уже было поставлено 1 миллион снарядов, обходится налогоплательщикам слишком дорого, и эти деньги следует тратить «на наших собственных граждан».

В интервью Reuters он назвал эту инициативу «прогнившей» и заявил, что она будет отменена, если он вернется к власти.

«Судя по имеющейся у нас информации, речь идет о несоразмерной прибыли, низком качестве и сомнительных поставщиках. По этим причинам этим вопросом должно заниматься НАТО», — заявил POLITICO заместитель председателя ANO Карел Гавличек.

Чешское правительство под руководством премьер-министра Петра Фиалы защищает инициативу по поставке боеприпасов.

«Любая остановка этой инициативы станет настоящим подарком для [президента России Владимира] Путина. Те, кто об этом говорят, рискуют безопасностью Европы», — предупредил в прошлом месяце министр иностранных дел Ян Липавский на встрече с чешскими послами.

Прага начала эту инициативу по снабжению боеприпасами в 2024 году в ответ на задержки США с отправкой снарядов в Украину. Нехватка боеприпасов лишала киевские войска важнейшего оружия в то время, когда Россия получала помощь от своего союзника Северной Кореи и приобретала преимущество на поле боя.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что до начала инициативы Россия имела десятикратное преимущество в артиллерийских боеприпасах, но с тех пор оно сократилось до 2:1 в пользу Москвы.

В рамках этой инициативы собираются западные пожертвования боеприпасов, а также закупаются снаряды на мировом рынке, и все это отправляется в Киев. Это облегчает бремя других стран, и организаторы заявили, что растущее число пожертвований является доказательством успеха инициативы.

В прошлом году Чехия координировала поставку 1,5 миллиона крупнокалиберных боеприпасов при финансовой поддержке 14 стран. В этом году она планирует поставить 1,8 миллиона патронов, сказал Алеш Вытечка, глава Межправительственного агентства по сотрудничеству в области обороны. Эта инициатива подверглась критике за предполагаемую непрозрачность, но в интервью BBC Павел назвал такие жалобы «попытками подорвать инициативу».

Однако скептицизм ANO по поводу инициативы по поставке боеприпасов нашел отклик у чешских избирателей. В июньском опросе, проведенном организацией Stem, респондентов спросили об уровне поддержки Чехии Украине: 49% ответили, что она слишком велика, 29% — что она вполне адекватна, а 6% — что она недостаточна.

Вытечка подчеркнул, что правительство стремится быть максимально прозрачным, но отметил, что некоторая информация не должна быть доступна общественности. «Мы не можем публично раскрывать тип или цену боеприпасов, их назначение или дату доставки. Однако о каждом пожертвовании сообщается еженедельно», — сказал он.

Он добавил, что благодаря инициативе по снабжению боеприпасами Чешская Республика стала играть важную роль в организации военной помощи Украине, не принимая на себя большую финансовую нагрузку.

Но несмотря на широкую поддержку проекта в Брюсселе и Киеве, он вызвал подозрения у общественности в Чехии, поскольку чехи все больше скептически относятся к войне в Украине.

«Поскольку лишь немногие верят, что Украина победит, и еще меньше верят в быстрое урегулирование конфликта, они не видят смысла в отправке военной помощи», — сказал аналитик Stem Йиржи Таборский.

Согласно опросу POLITICO, партия ANO пользуется поддержкой 32% избирателей, в то время как коалиция Spolu Фиалы — только 21%. Если Бабиш сдержит свое слово и заблокирует инициативу по поставке боеприпасов, другим западным партнерам Украины придется вносить больший вклад.

Павел также заявил, что не может гарантировать продолжение чешской политики в отношении Украины, поскольку это зависит от результатов октябрьских выборов.