Нужно просто открыть окно: на усвоение этой «хитрой» мысли в Латвии потрачено 4,3 млн. евро

9 сентября, 2025

Долгосрочного решения для улучшения качества воздуха в учебных заведениях так и не было создано. В связи с этим Государственный контроль признал рекомендацию, ранее данную Министерству образования и науки в ходе финансового аудита, как неисполненную. Потраченные 4,3 млн евро не дали ожидаемого результата.

В 2022 году из государственного бюджета за 4,3 млн евро было приобретено более 13 тыс. приборов для измерения качества воздуха с целью их установки в учебных заведениях и социальных учреждениях. Планировалось накапливать и регулярно анализировать данные о качестве воздуха в течение трёх лет. Однако по окончании срока соглашения в декабре 2024 года Министерство образования и науки больше не обеспечивает работу системы мониторинга данных. В результате комплексные измерения качества воздуха больше не проводятся и не анализируются. В настоящее время качество воздуха в учебной среде зависит от доброй воли, ответственности и финансовых возможностей каждой конкретной школы и её учредителя.

«Сбылся риск, на который мы указывали в ходе аудита: несколько лет назад государство сделало инвестиции с благой целью – закупив приборы, улучшить качество воздуха, но не продумало, как использовать эти устройства на практике в долгосрочной перспективе. При этом сами по себе измерители качество воздуха не улучшают, поэтому необходим был чёткий план действий на случай, если замеры показывают плохие показатели. Неужели для понимания того, что помещение нужно проветривать, следовало потратить миллионы?» – отмечает член совета Государственного контроля Майя Аболиня.

Изначально закупка приборов была направлена на решение проблемы недостаточного качества воздуха и уменьшение последствий Covid-19 для возможностей учащихся получать образование, а также для содействия возвращению детей к очному обучению. Однако Государственный контроль подчёркивает: качество воздуха важно не только во время пандемии, но и каждый день, когда в классе находятся дети и педагоги. В исследовании Инспекции здоровья 2023 года о качестве среды в учебных заведениях отмечено, что крайне важно не допускать длительного пребывания учеников и учителей в помещениях, где уровень CO₂ превышает 1000 частиц на миллион (ppm), поскольку при длительной повышенной концентрации углекислого газа ухудшаются когнитивные способности детей и педагогов – внимание, восприятие, способность решать задачи, креативность. Исследование показало, что эта граница не превышается лишь в 17 % учебных помещений.

Однако в начале 2025 года Кабинет министров признал ранее данное поручение – разработать обязательные требования к качеству воздуха в учебных заведениях и регулярно его оценивать – утратившим актуальность. Это объяснили тем, что: (1) требования к качеству воздуха носят лишь рекомендательный характер; (2) во многих учебных заведениях всё равно единственное возможное решение – это проветривание помещений во время занятий и соблюдение оптимальной численности учеников в классе в соответствии с площадью.

«Мы призываем Министерство образования и науки, а также любые другие государственные учреждения в дальнейшем более тщательно обдумывать, какую практическую пользу принесут инвестиции в долгосрочной перспективе», – подчёркивает М. Аболиня.

