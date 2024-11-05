Потасовка это мелочь. Беспокоит «загадка инвесторов»: активист о строительстве заводов по сжиганию мусора под Ригой

- Только в октябре таких обсуждений было три - презентовали разные объекты по сжиганию мусора. Я во всех собраниях участвовал и даже снимал на видео.

- Вас устроило то, что вы услышали от проектировщиков и застройщиков на презентациях? Они смогли вас убедить в безвредности такого соседства с жилыми массивами?

- Нет, не убедили. Но считаю очень позитивным то, что такие презентации с общественным обсуждением вообще проходят. Застройщики подробно рассказали о своем видении таких котельных и заводов, а жители смогли задать интересующие их вопросы и выяснить то, что их волнует. Каждой стороне было, что сказать. Порой эмоции одерживали верх и разговор шел на повышенных тонах, но что поделаешь, это такая болезненная для многих тема, ведь речь идет о чистоте окружающей среды и здоровье людей.

- На одном из обсуждений на Крустпилс 17 а эмоции настолько зашкалили, что дошло до потасовки?

- Ничего страшного не произошло, на месте во время собрания, которое происходило на улице, присутствовала и полиция, следила за порядком. Там просто произошло недопонимание между участниками собрания. Один человек заполнил анкету и уже сдал ее, но затем захотел что-то дополнить, дописать телефон или электронный адрес.

Ну, и потянулся за своей анкетой, чтобы ее дополнить. Но его мотивы расценили неверно и стали отталкивать и препятствовать ему. Впоследствии во всем разобрались, все помирились и договорились между собой, пожали друг другу руки, но вот такой момент непонимания имел место быть.

Замечу, что именно он заинтересовал общественные СМИ, и благодаря такому инциденту журналисты ЛТВ проявили интерес к теме мусоросжигательных котельных и даже записали интервью со мной, как очевидцем всего происходящего. Правда из всего восьмиминутного интервью о потенциальных рисках и вреде котельных они оставили всего несколько секунд про "драку". То есть я выводы сделал: достучаться до общественных СМИ можно только устроив на мероприятии потасовку, иначе никак. О чем и написал в своем блоге: "Оставили только одно предложение о "драке". Так выглядит, что в понимании ЛТВ это важнее. И это уже не удивляет..."

В моем профиле в Facebook есть трансляции всех обсуждений, и если вы посмотрите, что произошло в этом случае на обсуждении на Крустпилс 17а, то никакой драки, ничего страшного там не было. Поэтому не стоит сгущать краски.

Еще одно собрание происходило в другой день (24 октября) в Улброке, в кафе "Ulbrokas perle". Речь шла о мусоросжигательном заводе, который планируется построить в Саласпилсском крае. Дело в том, что строительство завода затронет и четыре участка, расположенных в Ропажском крае, поэтому для продвижения проекта застройщикам необходимо заручиться согласием и жителей Ропажского края. Так что и там вопрос был выставлен на голосование.

Как видим, таких собраний-обсуждений проходит фактически по два в неделю, каждый раз их организовывают и проводят разные заводы. Были презентации и обсуждения и 23 октября, и 24 октября, а 31 октября - даже сразу два в один день.

- В спорах, как говорится, рождается истина. Даже если кто-то и высказывал претензии и недовольство на повышенных тонах, главное - получить полную информацию о деятельности будущих котельных и мусоросжигательных заводов. Вы получили полную картину и ответы на вопросы. которые вас волновали?

- Это же только начало! Все еще только начинается и будет еще продолжено. В общих чертах о проектах мы услышали. Так что первые впечатления есть. Важно, что жители увидели, наконец, в реальной жизни, всех этих застройщиков, которые продвигают эти заводы. А они, в свою очередь, увидели жителей, с их позицией и ожиданиями. Мы выслушали их, они нас. Но как они будут действовать дальше после всех этих обсуждений, прислушаются ли к нашим пожеланиям, мы не знаем.

- Что-то вас насторожило и вызвало недоверие?

- Во всех трех обсуждениях я заметил одну тенденцию - те, кто презентует проект своего завода или котельной, почему-то не хотят раскрывать имена своих инвесторов. Это было во всех трех случаях. На вопрос об инвесторах отвечали витиевато, отправляли искать в интернете или же заверяли, что информация находится в общем доступе. Но прямо и открыто на вопрос не отвечали. То есть во время общественных обсуждений выяснить это не удалось. Считаю это проблемой.

- Какие риски вы видите в этом?

- Прежде всего не ясно, чего ожидать от таких объектов. Когда не знаешь, кто инвестор, кто стоит за всем этим, то не можешь и даже приблизительно ожидать, что еще, кроме заявленного мусора в результате могут начать сжигать в новых котельных или заводах. А это серьезный риск. Мы не знаем инвесторов ни двух больших потенциальных заводов по сжиганию отходов, ни одной маленькой котельной. Поэтому, конечно, в неведении, что начнет происходить, если правление у этих объектов сменится. Что тогда они начнут делать? Например, что нас ждет через два года, через четыре? Хотелось бы видеть в перспективе.

Но сейчас получается, мы играем вслепую, не зная, кто за всеми этими производствами стоит.

- Что еще вызывает вопросы и сомнения?

- Самое основное - это вопросы безопасности. Какой вред нанесут эти заводы здоровью окрестных жителей? Эта тема до сих пор не раскрыта. Людей волнует также то, каков процент риска возможных аварий? Ответы застройщиков, увы, не слишком убедительны. Мы не можем быть уверены в том, что ничего непредвиденного не произойдет. Еще один серьезных минус - это резкое падение цен на недвижимость вблизи потенциального строительства. То есть если мы даже захотим продать свои квартиры, их придется продавать по невыгодной цене. Рынок недвижимости уже отреагировал на новости о проектировании заводов по сжиганию мусора.

- Ваша семья тоже живет вблизи потенциальных мусоросжигательных объектов? Не планируете переехать в другие районы, подальше?

- Съезжать пока не планируем, мы еще поборемся! Тем более, что наша активная борьба уже дает свои плоды - так, проект мусоросжигательного завода в Ропажском крае все-таки удалось приостановить. Застройщики пытаются его продвигать, но это не будет так быстро. Надеемся таким же образом приостановить продвижение и остальных объектов. Ведь очень важен контроль за такими производствами. Если бы государство было совладельцем такого производства и взяло на себя ответственность за все риски, то картина была бы совсем другой и отношение к этим объектам было бы иным. Но сейчас мы имеем дело с неизвестными частными инвесторами, цель которых совершенно прозрачна - получение прибыли. За наш счет, за счет окрестных жителей, которые будут вынуждены поневоле рисковать своим здоровьем. Так что мы надеемся привлечь на свою сторону как можно больше людей, активистов, которые готовы вникать в суть вопроса, изучать все риски, информировать о потенциальной опасности таких объектов вблизи жилых районов. У нас нет другого выхода - будем стараться оттянуть это строительство как можно на более долгий срок. Что касается этих двух больших заводов, которые планируется построить в Ропажском крае и Саласпилсском крае, то их возведение затронет лично меня и мою семью. Я местный житель - если заводы появятся, они появятся в моем поле зрения - фактически смогут наблюдать за ними из своего окна. Жить рядом с таким производством. думаю, не пожелал бы никто.

В обещания местных мусоросжигателей не верим!

- То есть в волшебную силу надежных фильтров, которые обещают установить проектировщики этих заводов, вы не верите?

- Конечно, нет. Тут не надо даже гадать и предполагать - у нас есть люди с инженерно-техническим образованием, которые уже просчитали все возможные риски и их степень. Они изучили этот вопрос, провели замеры. То, как такие заводы по сжиганию мусора работают за границей, как там все организовано и обосновано, легко можно изучить и сравнить. И сделать свои выводы.