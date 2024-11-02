На видеозаписи видно, как группа людей на консультации окружила охранников и пытается получить листы бумаги. Это подписные листы, которые раздаются для того, чтобы граждане, участвующие в собрании, могли зарегистрироваться.

Председатель правления компании Gren Latvija, которая организовала консультацию, Андрис Ванагс: "Мы запустили в Латвии сложный крупный проект по получению энергии из остатков отходов и находимся на стадии оценки воздействия на окружающую среду - в начальной фазе, на стадии раннего планирования, когда детали проекта еще не просчитаны, эксперты не провели расчеты, мы находимся в диалоге с общественностью".

Прямую трансляцию встречи вел в Facebook активист Артур Клебахс. Он, в свою очередь, рассказывает, что один из представителей общественности на встрече хотел изменить свои данные в подписном листе - возможно, предполагает Клебахс, он сначала написал что-то неправильно. Но представитель компании не дал ему это сделать, именно из-за этого начался спор и ситуация накалилась до такой степени, что в дело вмешались охранники.

Ванагс отметил, что ситуация быстро была взята под контроль.

Видео: Сюжет программы Panorāma