Могут даже уничтожить: на таможне вводятся усиленные проверки посылок из третьих стран

В PTAC сообщают, что сотрудники таможни на основе результатов анализа рисков случайным образом проверяют почтовые и экспресс-посылки, поступающие из третьих стран. Если выявляются поддельные или опасные товары, доставка посылки получателю приостанавливается.

Кроме того, если в ходе проверки обнаружены товары, не соответствующие требованиям, получатель посылки будет уведомлен, что данные товары подлежат ограничению и их нельзя задекларировать упрощённым способом. Если получатель не сможет устранить нарушения, посылка будет возвращена в "Latvijas Pasts".

После получения заключения от представителя владельца прав на интеллектуальную собственность о том, что задержанный товар является подделкой, Управление таможни Службы госдоходов (VID) принимает решение о его уничтожении.

Представители PTAC, ссылаясь на данные VID, также информируют, что за 11 месяцев текущего года в рамках контрольных мероприятий Управления таможни VID было выявлено 110 посылок с поддельными товарами, из которых 104 были почтовыми и экспресс-посылками, в которых было обнаружено 4057 единиц поддельных товаров.

По данным исследования Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO), основными странами, из которых в ЕС импортируются поддельные товары, являются Китай, Турция, Индия и другие страны Азии.

Исследования также показывают, что 34% жителей ЕС осознанно покупают поддельные товары, при этом 5% делают это регулярно. В Латвии покупка поддельных товаров наиболее популярна среди людей в возрасте от 18 до 24 лет – почти 50% этой группы действуют осознанно.

PTAC и Управление таможни VID призывают жителей совершать покупки на проверенных интернет-платформах. При покупке брендовых товаров в интернете следует тщательно оценивать их репутацию, качество и цену.

Также потребителям рекомендуется перед заказом обращать внимание на информацию о безопасности товара, например, ограничениях по использованию, маркировке, а также проверять, не был ли товар отозван из продажи и занесён в базу данных опасных товаров ЕС "Safety gate".

В случае обнаружения небезопасного товара жители призываются обратиться в PTAC. В случае, если случайно был приобретён поддельный товар, потребители должны сообщить об этом в Государственную полицию.