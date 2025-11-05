«Поступления стабильны, несмотря на спад по отдельным налогам» — Минфин

За девять месяцев 2025 года в Латвии собрано 11,326 миллиарда евро налоговых поступлений, что на 106,9 миллиона евро, или 0,9% меньше плана, сообщили в Министерстве финансов. При этом в сравнении с тем же периодом прошлого года поступления выросли на 586 миллионов евро, или 5,5%.

Наибольшая часть доходов пришлась на социальные взносы — 4,195 миллиарда евро, что на 1,2% ниже запланированного уровня. Налог на добавленную стоимость принес 2,969 миллиарда евро (на 3,7% меньше плана), а подоходный налог с населения — 2,033 миллиарда евро (на 2,5% больше плана). Акцизные поступления составили 934,9 миллиона евро, из которых по табачным изделиям собрано 222,2 миллиона, по алкоголю — 159,9 миллиона, по нефтепродуктам — 465 миллионов евро.

«Несмотря на отдельные колебания, налоговые доходы демонстрируют устойчивость», — отметили в Минфине.

Государственный бюджет получил 8,967 миллиарда евро (на 1% меньше плана), а бюджеты самоуправлений — 1,753 миллиарда (на 0,7% меньше). Взносы в фонд накопительных пенсий достигли 605,3 миллиона евро — на 1,3% ниже прогноза.

Рост обеспечили налоги на прибыль предприятий, имущество, природные ресурсы и акцизы на газ. Доход от налога на прибыль компаний достиг 684,1 миллиона евро, что на 15,4% превышает план и на 13,1% больше прошлогоднего уровня.

В Минфине связывают рост с активной выплатой дивидендов в конце 2024 года и традиционно высокими сентябрьскими платежами. Особенно выросли поступления от банков, телекомов и игорного сектора.