Поставки газа из РФ в ЕС упали до минимума с начала войны

США обошли РФ как поставщик в Европу

По его данным, в первом квартале 2025 года основным источником импорта газа в ЕС стали трубопроводные поставки из Норвегии - 23,593 млрд куб. м. На втором месте оказался сжиженный природный газ (СПГ) из США - 18,393 млрд куб. м. На третьем - поставки из России в 10,015 млрд куб. м.

Впервые за последний год, то есть со второго квартала 2024 года, поставки СПГ из США стали вторым источником газа в ЕС, превзойдя весь совокупный импорт из России.

Поставки из России на минимуме за 45 лет

Объем российских поставок стал минимальным с начала войны в Украине. Поставки российского газа в ЕС постоянно падали с 4-го квартала 2021 года до второго квартала 2023 года. За этот срок они сократились в 3,5 раза: с 36,568 до 10,458 млрд куб. м. Затем они стали медленно расти, достигнув максимума в четвертом квартале 2024 года - 14,125 млрд куб.м.

Нынешний уровень поставок в 10,5 млрд куб. м за квартал - наименьший как минимум с 1980 года. Тогда СССР поставил в Западную Европу более 50 млрд куб. м газа в течение года. С тех пор объемы экспорта постоянно росли.

Пути экспорта газа из РФ в ЕС: один газопровод + СПГ

Сейчас Россия поставляет трубопроводный газ в ЕС по одному газопроводу - "Турецкому потоку". Поставки предназначены лишь для нескольких стран, таких как Венгрия и Словакия. По данным Bruegel, поставки в ЕС по "Турецкому потоку" достигли пика в 398 млн куб. м за неделю в середине февраля 2025 года, а с тех пор упали на четверть.

Одновременно в Европу поступает и российский СПГ, который перевозят морские танкеры. Эти поставки росли в 2024 году, но с начала этого года их объем вновь пошел вниз. В январе-марте 2025 года в ЕС поступило около 5,7 млрд куб. м российского газа в виде СПГ.